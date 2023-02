Cartas al director de HERALDO: Los efectos de las catástrofes naturales

Los efectos de las catástrofes naturales

Cada día se despierta en un planeta diferente. Empezamos por el interior de la Tierra, el sistema invisible pero enormemente dinámico que se encuentra bajo nuestros pies y que reconstruye continuamente la superficie del planeta.

Continuos cambios que son fenómenos causados por la naturaleza y que tienen consecuencias en algunos casos devastadoras para los seres humanos. Cambios violentos y destructivos en entornos naturales en los que no interviene el hombre, sin embargo pueden traer efectos negativos y muchas veces catastróficos. Desastres naturales y cambio climático dañan el planeta, pero no afectan por igual a países ricos o pobres. El devastador terremoto que ha sacudido el sureste de Turquía y el norte de Siria, inmerso en una guerra civil y con estructuras ya dañadas, ha causado miles de muertos. Desastres de menor incidencia, cuando estos suceden en países más desarrollados que cuentan con construcciones a prueba de fuertes terremotos y una ciudadanía prevenida, claves para protegerse. Desgracias que han asolado en Perú, en forma de lluvias torrenciales, con viviendas no preparadas, en quebradas y cerca de los ríos. Países muy vulnerables al cambio climático y a los fenómenos naturales, pero con grandes problemas estructurales. Las catástrofes naturales agravan la desigualdad entre regiones y personas más pobres, que tienden a estar más expuestas a los impactos del cambio climático y a las catástrofes naturales. Destrucción y muerte por efectos meteorológicos, hidrológicos o geodinámicos. Pero hay un efecto mayor para quienes habitamos este maltratado planeta, que ineludiblemente produce muertes, lesiones, destrucción, pérdidas materiales y gran sufrimiento humano: ¡las guerras!

Daniel Gallardo Marín. ZARAGOZA

Los fríos bancos de la estación

Hace unos días fui a la estación de Delicias a recibir a mi hija. Como llegué pronto, me senté a esperar. Al momento me di cuenta de mi error, ya que era un banco de metal que en la heladora estación todavía transmitía más frío. Debería darles vergüenza por semejante chapuza a los diseñadores y a los que lo aprobaron.

Santiago Solano Martínez. ZARAGOZA

Más sobre el ‘robo’ de aparcamientos

Leí una noticia sobre el ‘robo’ de aparcamientos en Zaragoza, en concreto en los alrededores de la plaza de Los Sitios. Pero por desgracia no es el único lugar, es uno más. Han usurpado miles de aparcamientos con los estacionamientos para vehículos de movilidad personal y similares, no siendo este uno más de los desafueros que han cometido. Por que, ¿cuánto dinero nos han costado a los zaragozanos la pléyade de barras de acero inoxidable y su instalación, amén del espacio robado para unas empresas foranas, extranjeras, que posiblemente no dejen o hayan dejado un duro a las arcas municipales? ¿Quién chupa de los dibujitos que han colocado en los semáforos, a sus pies, dando prioridad a los vehículos de dos ruedas? Porque eso también supone un pastón. Como los dibujitos con la limitación de velocidad en las calles a los que nadie hace caso. ¿Y qué decir de la ocurrencia que tuvo alguna mente iluminada para dibujar un perrito en las alcantarillas con el fin de que mearan allí los perros? Este inútil y quien lo consintió merece que se le haga pagar el gasto. Aunque si de inútiles habláramos, mejor sería pagarles el salario mínimo que permitirles despilfarrar nuestros impuestos.

Delfín López Hernández. ZARAGOZA

Transporte sanitario

Escuché en las Cortes de Aragón cómo la consejera de Sanidad mentía descaradamente sobre los pliegos del transporte sanitario urgente. Para ella, quitar doce horas por la noche 21 ambulancias de soporte vital básico y cuatro unidades de soporte vital avanzado los 365 días del año no es un recorte, es una mejora del concierto. ¡Pues vaya mejora! La excusa para este recorte es que por la noche en esas zonas se realizan menos servicios, cuando la verdad es que la salud no entiende de horarios. No sé si la consejera no sabe lo que es malo o no quiere saber lo que es todavía peor. Pretendió convencer a todo el mundo de que una uvi no es una uci, y por supuesto que no son comparables, ya que una uci o unidad de cuidados intensivos es una zona hospitalaria, mientras que lo que ella llama uvi o uvi móvil, que ya no se denomina así, sino soporte vital avanzado, es un vehículo para asistencia sanitaria con medicina y enfermería en ruta. También dice que las que ella llama uvis móviles son exclusivamente para traslados secundarios de hospital a hospital y ya programados. Otra mentira, ya que realizan igual servicios primarios que secundarios. Que se moleste en mirar las estadísticas de servicios de Zaragoza capital y verá cómo una de esas uvis de secundario es la ambulancia que más servicios primarios realiza de todo Aragón. Y todo esto por no decir que el único problema que hay para poner en marcha un servicio de ambulancias decente es económico. Los técnicos en emergencias sanitarias seguirán luchando y peleando por conseguir un servicio público de calidad y que no tenga nada que ver con la economía sino con la salud de los aragoneses.

Ricardo Midón Carmona. ZARAGOZA

Agradecimiento de un profesor a su colegio

Quiero dar mi sincero agradecimiento al colegio de toda mi vida profesional como profesor desde los 23 años, el colegio concertado Santa Ana de Sabiñánigo y su Congregación. Mi dedicación, admiración y respeto para con todos los profes que han pasado por el cole, con los alumnos y alumnas que han convivido en él, pasando momentos inolvidables, con madres y padres... Muchos años de docencia con muchas actividades y buenos y malos momentos. Con personas y compañeros que ya no están (pero siempre recordados), con buenas personas y mejores profesores y profesoras. Espero que la mayoría nos recuerde con satisfacción, habrá algunos que no, pero siempre creímos en ellos e intentamos hacer lo mejor para y con ellos. Luchamos en equipo, con ganas, con ilusión, con motivación diaria. Agradezco de corazón a todos su apoyo y su confianza. Mi segunda familia estará siempre allí. Mis recuerdos también. Otro recuerdo al Sindicato FSIE por su apoyo constante en nuestra labor. Y sobremanera a las personas que pasamos todo este trayecto educativo intentando dar conocimientos, promulgar valores y sobre todo con hospitalidad, humildad y esfuerzo en el día a día. ¡Gracias, cole!

Juan José Mairal Herreros. SABIÑÁNIGO

