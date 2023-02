Cartas al director de HERALDO: Zonas de juego en mal estado en Valdespartera

Zonas de juego en mal estado en Valdespartera

El estado de las zonas de juego en las vías públicas es bastante deficiente en Zaragoza, pero concretamente quiero denunciar el estado en que están las del paseo de los Olvidados. Es una zona con tres parques próximos cuyo estado es deplorable.

Los dos de tierra dan pena si hablamos de salubridad y con las vallas rotas. No están en condiciones para que nadie juegue en ellas. En la plaza de la Bámbola es todavía más desastroso. Una zona de juegos ridículamente pequeña, situada a menos de cien metros de un colegio con más de 700 alumnos que lógicamente quieren jugar un rato. Los niños que juegan en este parque lo hacen en condiciones lamentables, con el mobiliario roto y remendado con cintas y cuerdas. Con un panel remachado chapuceramente en una estructura que se estropeó hace más de dos años. Una zona que no ha sido renovada ni reparada desde que está el barrio, con la madera en pésimas condiciones, por lo que clavarte una astilla está al orden del día. Y todo esto a sumar que está excesivamente cerca de las vías del tranvía y nadie se molesta en vallarla. Es muy importante cuidar de nuestros menores y potenciar zonas de juego seguras y que fomenten su creatividad y desarrollo motor. Parece mentira que cuando las escuelas fomentan un regreso a la naturaleza, hay programas de renaturalización de los patios de recreo, se busca conectar más con lo natural, se potencia el juego al aire libre, se busca que los menores corran, salten y trepen, las zonas de juego de Zaragoza estén tan dejadas y en tan pésimo estado. Ojalá el ayuntamiento se dé cuenta de la importancia de tener en buenas condiciones estas zonas de juego. Ojalá tuviéramos muchas más zonas de juego infantil en toda la ciudad, pero al menos que las que tenemos estén en las mejores condiciones lo antes posible.

Esther Saló Marteles. ZARAGOZA

Huelga de secretarios judiciales

Los antiguos secretarios judiciales ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia. En una oficina judicial están el Cuerpo de Auxilio Judicial, el de Tramitación Procesal y el de Gestión Procesal. Por encima están los letrados. ¿Son justas sus reivindicaciones? En mi opinión sí lo son. Han adquirido muchas responsabilidades y eso tiene que verse reflejado en su nómina. El problema es que su ejercicio del derecho de huelga, los que lo pagamos, entre otros, somos los abogados. Juicio penal en Reus, llegas desde Zaragoza y te lo suspenden diciéndotelo en el momento. Hay juicios muy importantes, que llevas días preparando y nadie te avisa hasta que en la puerta de la sala te dicen que se ha suspendido porque el letrado está de huelga. ¿Tanto cuesta una llamada el día de antes? Bastantes funcionarios del juzgado suelen llamarnos un poco antes, pero en otros muchos casos te presentas allí. Una ratificación de un divorcio, unas declaraciones judiciales, juicios, todo se bloquea. Llamas con uno o dos días de antelación y te dicen que no saben nada. El abogado siempre es el más perjudicado, al que le puedes dar, que nunca pasa nada. Por eso considero importante el uso de la toga en sala, porque somos una parte de la maquinaria de la justicia importantísima, y demuestra el respeto que nuestra profesión merece. No cuesta nada avisar un día antes para que el abogado no esté toda la noche preparándose un juicio que se va a suspender; no se perjudica al profesional y el derecho de huelga no se ve mermado. Intenten tratarnos a abogados y procuradores con el mismo respeto con que les tratamos nosotros. Luchen por sus derechos, pero respeten nuestra profesión.

Marco A. Navarro Laguna. ZARAGOZA

La ley del aborto y el PP

El Tribunal Constitucional, después de 13 años desde la interposición del recurso y justo después del cambio de mayorías, determina la constitucionalidad de la ley del aborto. El candidato del PP, el Sr. Feijóo, aclara la posición del partido en esta materia: al igual que Conde-Pumpido entiende que la ley de plazos es correcta y constitucional. Curiosa declaración, teniendo en cuenta que fue el PP el que recurrió la ley. El partido se ve fuerte y ganador en las próximas citas con las urnas, es necesario ensanchar la base electoral para alejar la posibilidad de depender de un partido tachado de radical como Vox. Antes de una cita electoral es bueno que los partidos se posicionen, el PP lo acaba de hacer con el aborto, y hará lo mismo con las sucesivas normas aprobadas por la coalición en el gobierno, aunque hayan votado en contra en sede parlamentaria. No cambió estas normas ideologizadas Rajoy en su anterior gobierno y no veo al actual cuadro dirigente sustancialmente distinto. Ampliar su espacio a toda costa, con abandono de postulados clásicos como la defensa de la vida, renunciando a combatir ideológicamente al pensamiento único, les podrá ensanchar su espacio electoral pero alejará a muchos votantes tradicionalmente fieles, que desde luego tienen otras opciones, máxime cuando observan atónitos la desconsideración que han mostrado por Vox, en quien se apoyan todos sus gobiernos autonómicos y municipales, y que no parece haber renunciado a combatir esa ideología única que nos quieren imponer. Si la defensa de la vida al entender que el aborto no supone un derecho supone radicalidad, me subo encantado a ese carro, con pena y desilusión por quienes han renunciado al mismo.

Antonio Cendoya Méndez de Vigo. ZARAGOZA

El vandalismo urbano

El vandalismo es la inclinación a destrozar todo sin tener respeto por nada. Suele manifestarse en el espacio público dañando vehículos, destrozando árboles, mobiliario urbano, vallas publicitarias, grafiti en paredes recién recuperadas, incluso en monumentos Bien de Interés Cultural (BIC). Los vándalos usan la ocasión como pasatiempo. Para ellos no existe respeto a la propiedad particular, estatal o eclesial. El vandalismo ha vuelto a cebarse con la Seo. En su fachada han aparecido pintadas negras y rojas. Hace días, frases en favor de Marruecos, contra la Policía, símbolos anarquistas, incluso frases amorosas. Estos hechos suelen ser provocados por personas con alteraciones patológicas, conflictivas e inadaptadas a la sociedad, que lo hacen bien por rabia, venganza o para llamar la atención. Las paredes, escaparates y monumentos son las víctimas de estas muestras de incivismo que sufren Zaragoza y sus barrios rurales: pintadas y grafitis. El vandalismo supone al Ayuntamiento unos millones de euros en reparar esos daños que podrían haberse invertido en otras necesidades. Los ciudadanos estamos cansados de que se repitan estos actos. Hay que cuidar y respetar el mobiliario urbano en general, es patrimonio de todos, porque entre todos lo pagamos. Solo la educación y la formación en valores es el camino para cultivar el amor de la población por su ciudad.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

