El episodio del globo chino, aparte de aumentar muy inoportunamente –provocó la suspensión de un esperado viaje diplomático– las fricciones entre Washington y Pekín, acabó dejando en mal lugar al presidente estadounidense.

Biden aseguró que se trataba de una maniobra de espionaje, pero permitió que el globo cruzase el país de este a oeste durante varios días antes de derribarlo. Un retraso y una incoherencia que lo retrataron, para buena parte de la opinión pública, como un líder apocado y poco resolutivo. Defectos nada recomendables para un comandante en jefe en tiempos de tensiones bélicas. Así que, quizás para reparar su mellada autoridad y para demostrar que no le da miedo apretar el gatillo, parece que ahora ha ordenado disparar contra cualquier cosa extraña que se mueva en el cielo. Pero que en un solo fin de semana haya movilizado a las Fuerzas Aéreas para derribar hasta tres objetos voladores sobre el espacio aéreo de Norteamérica no puede contribuir a tranquilizar a los ciudadanos. ¿Qué pasa allá arriba? ¿Hay una plaga de ovnis? Resulta desde luego inquietante que el más poderoso ejército del aire vea cuerpos voladores del tamaño de un coche y no sepa lo que son. O que ni siquiera tenga unas fotografías que enseñarnos para que nos hagamos una idea. Y ya roza lo rocambolesco que la portavoz de la Casa Blanca considere necesario aclarar que "no hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre" en los derribos. Menos mal, después de una pandemia, una guerra y un terremoto, solo nos faltaba la invasión de los hombrecitos verdes. Va a ser que no, pero es posible que Biden, tirando a ciegas, se esté disparando en el pie.