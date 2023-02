Hechos, actos, sucesos. Son palabras que en el lenguaje coloquial podemos considerar equivalentes pero, cuando haya daños de por medio y se busquen reparaciones y responsabilidades, cometeremos errores o confusiones graves si no las diferenciamos.

‘Actos’ exige literalmente la existencia de actor o agente. Normalmente reservamos esta condición para seres humanos. Parecido es el caso de ‘hechos’, que necesita la existencia de ‘alguien que hace’. Los sucesos, los fenómenos, simplemente pasan: su causante está en la naturaleza o en seres irracionales, no son resultado de una intervención humana directa y próxima.

Sólo la conciencia de los seres racionales permite la determinación de responsabilidad y, en su caso, el nacimiento de una obligación de reparar, resarcir o compensar el efecto nocivo.

No cabe pedir responsabilidad por sucesos; al menos en la cultura jurídica europea desde el siglo XVII (antes se procesaban y encarcelaban piedras que se desprendían y producían la muerte de algún vecino). En el núcleo de ‘responsabilidad’ se contiene la asociación con el ser humano, el animal que habla, único capaz de responder a una pregunta o demanda; en el fondo está el rico concepto del ‘spondeo’ latino, como promesa que hace nacer compromiso; promesa cuyo incumplimiento legitima la reacción de la sociedad, del individuo, respaldado por el Estado. La responsabilidad se atribuye al que incumple ese compromiso.

A diferencia de los sucesos, los actos tienen un sujeto responsable, al que se

le pueden pedir cuentas

Los fenómenos naturales, los seres irracionales no son capaces de compromiso, por lo que no cabe considerarles responsables, salvo en un uso muy muy relajado del término en que no debemos incurrir.

En el mundo jurídico estas diferencias, y en general todo lo que toca o roza el concepto de ‘sujeto de derecho’, están en la base de nuestros sistemas. Por eso son especialmente inaceptables dos estrategias discursivas cada vez más frecuentes para la elusión de responsabilidad. Una, la atribución de actos a sujetos inciertos o inexistentes. Otra es la conversión de actos en sucesos.

Como recuerdo cada vez que tengo ocasión, no podemos aceptar dócilmente la presentación de sujetos falsos, pseudosujetos o protosujetos: es decir, grupos o entidades que no cumplen todas las condiciones de les debemos exigir para ser reconocidos como sujetos jurídicos colectivos. Un sujeto jurídico colectivo es, por ejemplo, una sociedad mercantil formalmente constituida; un sujeto inexistente es esa ‘clase’ que invocan nuestros alumnos (la clase ha decidido...). El derecho se funda en la exactitud, la precisión. No hay sujeto colectivo de derecho si no hay respuesta segura a preguntas del tipo: datos de constitución, fecha, integrantes, proceso de formación y expresión de su voluntad, liquidación o extinción y tantas otras. Un falso sujeto, inimputable, esconde al sujeto cierto que debiera responder.

Cuando un gobernante habla de algo malo intentará

confundirnos presentando el resultado de sus acciones como si fueran sucesos



La segunda trampa es la conversión de actos en sucesos. El procedimiento es sencillo: basta con evitar la identificación de un sujeto cierto, por ejemplo sustituyéndola por un pronombre, habitualmente reflexivo ("se ha aprobado" "se ha decidido"); omiten la mención de sujeto identificable al que podamos exigir responsabilidad por el incumplimiento de un deber o compromiso. Un nivel más intenso en esta ocultación de responsables se produce cuando utilizamos un verbo procedente de campos semánticos del susto o el misterio (surgen, aparecen...) o de la generación espontánea (acontece, pasa, sucede, resulta...) o los infinitivos como los que describen sucesos sin sujeto (decir, destacar...) Finalmente, meras descripciones sin actor (esos exámenes que se articulan diciendo ‘Hay... Hay... También hay). Mágicamente, sin intervención humana. Azar o destino. Se rompe el nexo entre un resultado y su posible causa o causante; efectos sin causa. Nuestra racionalidad, basada en esta relación, queda indefensa.

Cuando un responsable de gobierno tiene que hablar de algo malo, convertirá sus actos en sucesos; así rompe la relación de causalidad entre su persona y los efectos. Cuando toca hablar de algo bueno, intentará convertir los sucesos en actos, en asociar los efectos buenos con sus acciones y decisiones. Malas prácticas expresivas que contaminan la acción política y de gobierno en general y dañan el núcleo de un concepto frágil como democracia, que necesita racionalidad, rigor y precisión que lo protejan.