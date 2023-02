Cartas al director de HERALDO: El deterioro de la imagen de España

El deterioro de la imagen de España

Una desastrosa política ha deteriorado la imagen de potencia europea que antaño tuvo España. Sánchez ha dado pasos desafortunados en sus relaciones con Argelia y Marruecos, enemistando al gobierno argelino, socio estratégico y proveedor clave de gas, mientras priorizaba un casi estéril acercamiento a Marruecos que Sánchez quiso sellar personalmente con la cesión sobre el Sáhara al reino alauí.

Gesto que el sátrapa marroquí, sabedor de la debilidad del Ejecutivo español, ‘agradece’ con desplantes y humillaciones, sin garantizar la integridad de nuestras plazas norteafricanas ni sellar un acuerdo bilateral de cooperación en materia de devoluciones en caliente. Pero eso sí, dosificando a placer hacia nuestras costas oleadas de inmigrantes ilegales, lo que, unido a la precariedad de nuestro sistema para la expulsión y a un modelo policial anticuado, aumenta día a día la sensación de inseguridad. Fruto también de esta desastrosa política es el último intento del Gobierno de Gibraltar, meca del tráfico ilegal, que aprovechando el bajo nivel del Ejecutivo español y un incidente entre nuestro Servicio de Vigilancia Aduanera y contrabandistas de tabaco, ha acusado a España de "violar muy gravemente" su soberanía y jurisdicción, cuando los hechos se dieron en zona española. Urge un replanteamiento de nuestra política exterior e interior, mejorando la coordinación entre ambos ministerios y los gobiernos autónomos, priorizando diálogo y relaciones equilibradas con los países vecinos, reforzando recursos materiales y humanos de protección para combatir a traficantes e inmigración ilegal, agilizando expulsiones, actualizando planes en la lucha antiterrorista, para, junto a políticas de integración, educación, cultura y comunicación, borrar la imagen negativa de España como puerta fácil y paraíso para inmigrantes y traficantes.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

Nos han robado el humor

Puedo perdonar que el precio de la luz se haya disparado para beneficio de políticos y empresas, que tenga que trabajar 185 días al año solo para cubrir mis obligaciones con Hacienda, que la inflación esté desbocada, que la vida laboral de muchos ministros esté más vacía que mi cuenta corriente, que España esté inundada de funcionarios; puedo perdonar que me quieran vender motos por doquier, que si el cambio climático, que si la pandemia; que se aprueben leyes que beneficien a los delincuentes, que quienes pretendían ser la esperanza para España resulten los mayores sátrapas, que los políticos lejos de servir al pueblo se sirvan de él, que una ministra tire centrales mientras Alemania sigue quemando carbón; puedo perdonar y creerme que todo sea culpa de la guerra de Ucrania; que tenga que sentirme culpable por ser hombre, que mi perro tenga más derechos que yo, que hayan fiscalizado los piropos, que un delito de sangre prescriba pero que, por ejemplo, nuestro mejor tenor tenga que dar explicaciones por un algo sucedido hace cuarenta años (sin que nadie compruebe la acusación), que grandes actrices se hagan las mártires, a toro pasado, después de haber obtenido fama y dinero; puedo perdonar que con mi dinero se mantenga a vagos y maleantes de diseño, que no pueda llamar a las cosas por su nombre... Puedo perdonar muchas cosas, pero lo que no puedo perdonar es que me hayan robado la carcajada, el humor, un humor valiente al estilo de los antiguos bufones o de grandes poetas como Quevedo, que le decía a la reina que era coja. El derecho a reírme de algo, de alguien, de cualquier situación, sin ser vilipendiado por quienes han dictado un nuevo orden moral. No perdono que nadie se atreva a hacer una parodia de alguien tan parodiable con Rufián o Echenique o Feijóo o Abascal. Han robado el humor. No se pueden contar chistes de nada. Para no herir sensibilidades, dicen, pero estoy convencido de que es para que esta nueva dictadura no quede retratada. Malditos todos y vivan Eugenio, Gila, Tip y Coll y compañía.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO

Siempre nos quedará...

Me sorprendió que el 4 de febrero dos artículos de HERALDO se sirvieran de la misma frase para adornar el último párrafo: "Siempre nos quedará Joan Manuel Serrat", escribía Ana Alcolea, y "a los ciudadanos del siglo XXI siempre nos quedará ‘Casablanca’, el clásico de los clásicos", decía José Javier de Rueda. Alcolea, pendiente de un nuevo concepto de héroe masculino, desprecia la hombría de Ulises y se alía emocionalmente con esa Penélope de Serrat, que sentada en el andén, y hechos añicos sus sueños de enamorada, espera un tren, harta de que su enamorado no cumpla la promesa de volver. A Rueda le molesta una época de pantallas e imágenes y añora códigos morales más estrictos, que permiten incluso interpretaciones alternativas más atrevidas sexualmente. Es fácil pensar que en ambas columnas se protege el sentimiento íntimo del amor, y se protegen contra un tiempo actual en el que el contacto con el otro, especialmente con la mujer, se esté banalizando ante tanto contacto digital. La seducción se transmitía siempre en la cercanía del contacto, en el parque, en el cine, en las escaleras de la Universidad, en la cafetería, viéndonos el flequillo, las gafas o la rodilla bajo la falda cheviot. El cortejo ha cambiado con las pantallas y vuelve el amor al ‘héroe’ desconocido, aunque sea un ‘influencer’. Decepcionado por tanta ligereza, a Rueda le emociona ese amor que enamora a Rick Blaine e Ilsa Lund. Ana Alcolea imagina finales en los que la mujer seguirá siendo la gran derrotada, como la Penélope de Serrat o la señorita Trévelez de ‘Calle Mayor’. Al menos, les queda la estética del siglo XX para contarlo.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Recuerdo de Luis

Hace un año de la pérdida de una persona irrepetible, Luis Granell Pérez. Su pasión y su conocimiento de la montaña y el ferrocarril le hicieron ver la necesidad de reabrir la línea internacional de Canfranc y, junto a otros entusiastas, impulsó la Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) hace 30 años. Su trabajo fructificó en innumerables iniciativas que han mantenido la reivindicación de reabrir esta línea que, incomprensiblemente, después de 53 años sigue cerrada. No podemos sino constatar que seguimos echando mucho de menos su trabajo, su entusiasmo, su ejemplo y, sobre todo, su amistad. Nuestro recuerdo va acompañado de gratitud a su ejemplo y constancia, pero el dolor de su ausencia no lo cura el tiempo. Seguimos su labor en el camino que nos indicó, lejos de nostalgias y cerca de una realidad que nos impone abrirnos más a Europa, preservar nuestro planeta cambiando hábitos en el transporte, buscando medios más eficientes y sostenibles como el ferrocarril, lo que nos llevará a ver de nuevo, sin duda, los trenes pasar por el túnel de Canfranc.

Benjamín Casanova, portavoz de Crefco

