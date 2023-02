Cartas al director de HERALDO: La mentira amenaza los sistemas democráticos

La mentira amenaza los sistemas democráticos

La mentira va adquiriendo consideración en la medida en que hay gente que la está aceptando como una opinión más. Hay un exceso de información que oscurece el conocimiento y es difícil distinguir la verdad de la mentira. Cada cual cree en la verdad que le interesa.

Tanto es así que la realidad objetiva va desapareciendo, dando paso a verdades alternativas. La mentira se va aceptando, sobre todo como forma de interacción política. Hoy lo importante es el relato, no tanto la verdad. La verdad se va relativizando y se impone el sentimiento por encima del pensamiento y la razón, por esto es fácil manipular las emociones. Esto lo saben bien los líderes populistas de cualquier signo político. Su objetivo: impedir que pueda gobernar alguien que no sean ellos. Y al servicio de esto y apoyados en poderosos intereses mediáticos, se sirven de algoritmos, ingeniería de datos y redes sociales para fabricar a gran escala falsedades e ideas tóxicas popularizando la mentira y convirtiéndola en verdad, en su verdad, promoviendo una inducción psicológica que da crédito solo a lo que uno desea creer. Y hay quien se apunta al primer tren que pasa, sobre todo si va lleno. A veces, la cuestión no es que alguien se crea una mentira sino que se tenga miedo al mentiroso, por eso no basta con tener la verdad, hay que defenderla. Quien no grita la verdad, cuando la sabe, se hace cómplice de la mentira. El buen periodista tiene hoy un gran desafío: contar la verdad. ¡Y no es bondad ser mejor que los peores! Nunca, como hasta ahora, la mentira es la gran amenaza para los sistemas democráticos. Y ya estamos caminando en la posverdad, que no deja de ser la distorsión de una realidad que manipula emociones con el fin de influir en la opinión pública.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

Citaciones en el Salud

Hace unos días me llegó una citación del Salud para el Inocencio Jiménez. Por motivos de trabajo y horario he intentado llamar por teléfono para cambiar el día. Es imposible, todo el rato comunicando. Cuando da señal, parece que me van a atender, descuelgan el teléfono y otra vez comunica. Al día siguiente, lo mismo, llamo y llamo y todo el rato comunicando. Llamo a la centralita más tarde y me dicen que solo hay una persona para atender todas las llamadas de citaciones y es imposible que me atiendan. Cuando llegas a consulta, empiezan a llamar a personas y más de la mitad faltan; ahora lo entiendo, hay gente que intenta llamar para anular citas y que se las den a otros pacientes pero es misión imposible. Así es normal que tengamos hasta dos años de espera. Con lo fácil que sería contratar a alguna persona más, tener una atención por la tarde, no que a las 15 h. ya sí que el teléfono da señal (¿casualidad?) pero no atienden.

César Tinoco. ZARAGOZA

Y mi pensión ¿‘pa’ cuándo?

He leído que un abogado, desesperado, ha llegado a llamar a la Policía para denunciar la imposibilidad de conseguir cita para pedir su pensión. Igual tenemos que ponernos en contacto y encadenarnos a la puerta de algún centro del INSS, aunque quizás nos faltan puertas para tantos descontentos. Yo he tenido más suerte, conseguí una cita telefónica por la que me dieron otra presencial y teóricamente todo estaba claro. Pero desde el día de mi 65 cumpleaños, hace casi tres meses, hasta hoy, cada vez que consulto el estado de mi expediente pone ‘pendiente’, es decir, que no se está tramitando nada. Por supuesto, imposible conseguir de nuevo cita telefónica y la única respuesta que se me da cuando trato el tema con gente del sector es "estamos colapsados". Y digo yo, cuando este año me toque hacer la declaración de Hacienda, ¿colará que les diga que estoy colapsada y no puedo hacerla o me multarán? ¿Y si dejo de pagar el agua, o el IBI? Es decir, ¿el colapso puede ser bilateral o solo les vale a ellos? Todo es decir que en los últimos años se han jubilado no sé cuántos funcionarios y no se han cubierto sus plazas. No sé, igual hay que dejar de subvencionar tanto gasto inútil y de crear tanta plaza de funcionario innecesario y dedicar más a las plazas que son vitales. Porque cuando se me gasten los ahorros, teniendo en cuenta que ya llevo ocho meses sin ingresos, ¿quién se va a hacer cargo de mi colapso económico?

Carmen Gros Bañeres. ZARAGOZA

Catorce horas para ser atendido

El 29 de enero a las 7 de la mañana, me sentía muy mal y llamé al 061, donde me dijeron que me enviaban una ambulancia. Eran las 12 de la mañana y la ambulancia no llegaba. Le tocó a mi hijo llevarme a urgencias en su coche. Después de estar sentando más de siete horas en urgencias, me atendió la Dra. Cristina Polo y todo cambió para bien. Luego me tocó esperar hasta las 9 de la noche para que me subieran a la planta 10; y ahí me atendieron la Dra. María Aránzazu Caudevilla y su equipo, todos magníficos. Tengo 90 años y sufro de disfagia. La mayoría de los zaragozanos sufrimos estos problemas con la sanidad; si llamamos al ambulatorio la respuesta es "todos nuestros agentes están ocupados". Espero una pronta solución a este problema.

Carmelo Sánchez Ágreda. ZARAGOZA

El marrón de la vivienda

Estamos en pleno siglo XXI y los problemas de vivienda en lugar de ir teniendo solución son cada vez más complicados. Desde el final de la Guerra Civil hasta mediados los años setenta se construyeron más de cuatro millones de viviendas sociales, llevamos el mismo tiempo de democracia y no se ha conseguido este hito. ¿Qué hacen los políticos para no saber dar solución? Cada día es más grave, sobre todo en las grandes ciudades. Escuché hace un tiempo que políticos progresistas llaman a la posible solución ‘el marrón de la vivienda’, y lo llaman de esta manera porque la solución sería hacer vivienda pública en alquiler. Esto es posible, pero trae una serie de problemas como: ¿qué criterio se sigue para su asignación?, ¿si no se paga, qué se hace con los inquilinos?, ¿quién los desahucia?, ¿si se realiza un mal uso o su deterioro por el tiempo, quién asume el mantenimiento? Hay muchas más contingencias y eso es un verdadero problema, el Gobierno se convertiría en casero y no quiere, no le es rentable, ni económicamente ni políticamente. Es mucho más fácil que se hagan cargo los propietarios de viviendas en alquiler y que el ‘marrón de la vivienda’ se lo coman los particulares. Eso sí, el precio lo quiere fijar el Gobierno, pero los problemas que se los solucione cada uno como pueda. ¿Para qué se presentan los políticos a las elecciones? Se supone que para resolver los problemas de la gente, pero parece que es para resolver los suyos.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es