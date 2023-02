Cartas al director de HERALDO: ‘Cría cuervos’, una película en nuestra biografía

‘Cría cuervos’, una película en nuestra biografía

‘Cría cuervos’ marcó el comienzo de mi adolescencia. Con 12 años fui a verla con mis padres al centro social de La Paz-Torrero a principios de los ochenta, cuando todavía las familias con hijos adolescentes hacían cosas juntos, los centros cívicos bullían de actividad en esos años de cambio y esperanza y la dictadura de los ‘smartphones’ estaba lejos de encerrarnos en su burbuja.

La canción de Jeanette ‘Porque te vas’ y los ojos tristes de la niña Ana Torrent anunciaban el final de mi infancia. La niña tímida y observadora que fui se veía reflejada en la pequeña Ana, y como ella muchos niños fuimos testigos de duelos y dramas adultos que no terminábamos de comprender. Desde la butaca, la adolescente que era ya empezaba a darse cuenta de esas realidades familiares, sociales y culturales que Saura reveló de manera magistral. Cuando era una niña como la Ana Torrent de ‘Cría Cuervos’ fui testigo de cómo los adultos, mis padres y mis tíos, fueron al cine a Barcelona a ver ‘La Caza’, como furtivos que iban a presenciar algo prohibido e impactante que estaba en boca de todos; hablaba de lo que no se había podido hablar durante décadas y de heridas de la guerra que supuraban todavía en un retrato crudo de una época que evitó la censura tardofranquista bajo el manto de su éxito en Berlín. Y ‘Deprisa, deprisa’ acompañó mi juventud con las canciones de los Chichos. Casi todos tenemos alguna película de Saura metida en nuestra biografía. Me emocioné cuando escuché a Carmen Maura antes de entregar el Goya a sus familiares. Saura se nos fue como una estrella errante en la inmensidad del cosmos, en sus propias palabras. Que brilla junto a Goya y a Buñuel, los tres genios aragoneses que han sido inmensos retratistas de su época. Tal vez si Goya hubiera vivido en nuestro tiempo hubiera sido director de cine.

Concha Fernández Milián. TERUEL

Sobre Carlos Saura I

El director oscense. El día 10, los medios de comunicación se hicieron eco del fallecimiento "del director y guionista aragonés Carlos Saura". Si cuando se habla de Buñuel se dice "el cineasta turolense", ¿por qué no se refieren a Saura como el director oscense? Remarco lo de oscense porque Carlos Saura Atarés, al igual que el guionista de Buñuel Julio Alejandro Castro Cardús, nació en la ciudad de Huesca, en el número 2 de la calle Padre Huesca. Saura siempre llevó Huesca como bandera. Iba a su ciudad siempre que su trabajo se lo permitiera, por asuntos familiares o por su estrecha vinculación al Festival de Cine. Tal era su vínculo con dicho festival que en el 2018 la fundación y su equipo, y con la aprobación del director oscense, decidieron cambiar el Premio Ciudad de Huesca, galardón con el que el festival reconoce la trayectoria de una persona, a Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura. En el 2019, el Ayuntamiento llama al auditorio del Palacio de Congresos Auditorio Carlos Saura y la Diputación de Huesca, además de tener en el techo de una sala una pintura de doscientos metros realizada por Antonio Saura, ha albergado exposiciones sobre sus fotografías, y creó las becas Antonio Saura. Carlos Saura nació en Huesca, ciudad que no ha esperado a que el director muriera para rendirle homenaje.

Alfonso Clarimón de la Lama-Noriega. HUESCA

Sobre Carlos Saura II

Flamenco y jota. Una amiga que tiene relación con el mundo de la cultura me contó que fue a una fiesta repletica de arte y le dije: "¡Tía, si yo fuese a ese sarao entre copazo y copazo estaría todo el rato diciendo gracias, gracias y gracias". Gracias por esa escena, gracias por esa música, gracias por ese guion, gracias por ese vestuario, gracias por ese libro, cuadro, corto... gracias porque después de sentir tu obra yo soy una persona mejor. Se entregaron los Goya y se dio la paradoja de que el Goya de Honor fue para Carlos Saura, quien con flamencura un día antes dio la ‘espantá’ definitiva. Desde niña los hermanos Saura llamaron mi atención y un giro de los acontecimientos quiso que el niño de mis ojos fuese ‘per secula seculorum’ Carlos. Mi sangre está mezcladísima, gracias vida por ello, y hay vascos, franceses, castellanos, aragoneses... y andaluces. Mis hermanos y yo somos la primera generación nacida y criada en un mismo terruño, Aragón. Sin embargo, desde niña notaba que ese amor por la tierra que mis compañeras y amigas sentían no tenía nada que ver con el mío. Ellas se sabían jotas, las bailaban, iban a la Ofrenda, se vestían para el Pilar, mientras que en mi casa todos esos rituales los pasábamos por alto. En su lugar cantábamos ‘La Zarzamora’, el ‘Oh, mi saeta al cantar’, la salve rociera, coplas, villancicos andaluces... con acento y todo, oiga. El mejor regalo que tuve de niña fueron unos zapatos y un vestido de gitana verde con lunares negros. No había flamenca más baturra y feliz que servidora, ni más sentida, porque en el momento en que escuchaba un quejío todos los pelos de mi cuerpo se me ponían como escarpias. Y fui creciendo y después del traje de gitana los Reyes me trajeron la banda sonora de la película ‘Sevillanas’ y después la de ‘Flamenco’. Cuando vi ambas películas sufrí un ‘stendhalazo’ y me dije «¡esto es!». Esas dos películas me sirvieron de punto de partida para descubrir con avaricia belleza y más belleza. Y es curioso que varios años después con ‘Jota de Saura’ volvió a ejercer de alquimista al hacerme capaz de acercarme al sentir de mis compañeras de cole y cerrar un círculo. Jamás conocí a Carlos Saura, pero me maravilla cómo su universo alimenta mi alma y la de millones de personas, cómo a través de la tozuda conexión que tuvo con su esencia logró tejer una red de hilos invisibles que facilitó que muchas personas fuésemos capaces de conectar con la nuestra. Y por eso nunca sabrá, bueno ahora sí, lo agradecida que le estoy y lo importante que ha sido para mí.

Maite García González. ZARAGOZA

Teruel y las Bodas

Hace siete años que empecé esta maravillosa aventura. La más bella historia de amor jamás contada. Me acuerdo cuando entré por la puerta de la Fundación Bodas de Isabel, con apenas 14 años. Ahí estaba Encarna, una persona maravillosa. Recuerdo los nervios a flor de piel, con tres personas desconocidas mirándonos, nuestros directores, que nos han enseñado tanto. Fue el principio de una pasión por el teatro que siempre vivirá en mi corazón. Las Bodas de Isabel de Segura se han convertido en parte fundamental en mi vida. Cariño y sacrificio de forma desinteresada con un único objetivo: Teruel, mi ciudad, que aunque sea pequeña los turolenses la hacemos grande. Estos días la fiesta ha sido punto de atención. Se han hablado tantas cosas, ¿cuál de ella será verdad? Pero todos los actos serán una realidad, porque el amor por nuestra fiesta puede contra toda esta movida, porque nuestro amor por Teruel es mucho más grande, porque nuestra pasión por el teatro es mucho más que enfrentamientos. Vamos a salir a dejarnos la piel en los escenarios; "el amor es mucho más grande que las guerras".

Alejandro Martínez Montolío, actor voluntario de las Bodas de Isabel de Segura. TERUEL

