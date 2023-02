Mi madre se enfadará por escribir palabras malsonantes en HERALDO, pero no sé explicarlo mejor. Desconozco si para la RAE la palabra ‘acojonante’ tiene dos acepciones. Para mí, la primera se referiría a aquello que impresiona mucho, que causa sorpresa.

La segunda diríase de algo que acojona, que da miedo. Esta semana he jugado con Chat GPT, una aplicación de inteligencia artificial y lo que he sentido es acojonante, en ambas acepciones.

Poco a poco la inteligencia artificial y otras tecnologías entran en nuestro día a día. Pienso y percibo todo lo que podemos hacer, por ejemplo, en los laboratorios y me emociono. Ya es posible modelar proteínas y buscar fármacos ‘in silico’ de una manera que nos va a ahorrar años de investigación, acercando fármacos a los pacientes de enfermedades para las que la ciencia todavía no ha encontrado una solución. Se facilitará el diagnóstico de una manera vibrante. Extraeremos datos de millones de artículos científicos en segundos y los coches circularán solos.

Estas tecnologías se están introduciendo poco a poco, para asimilarlas y pensar en sus implicaciones. Estamos viendo unas versiones limitadas y probablemente antiguas. ¿Cómo será esta tecnología en cinco o diez años? No me siento capaz de intuir cómo puede cambiar el mundo que hoy conocemos. Me crea una sensación de incertidumbre que me invita a reflexionar mucho y no sé si, en medio de tantas certezas tecnológicas, seguirá habiendo un espacio difuso y gris que estos algoritmos sean incapaces de llenar.