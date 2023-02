Cartas al director de HERALDO: Zaragoza, segunda en calidad de vida

Zaragoza, segunda en calidad de vida

Un estudio de la OCU sobre calidad de vida coloca a Zaragoza en segundo lugar, a un solo punto de Vigo, la mejor. En la encuesta, los vecinos de Zaragoza destacaron la movilidad, el mercado inmobiliario, los servicios de salud y la oferta de cultura.

Yo creo que Zaragoza falla en la cuestión de la limpieza, que es insuficiente, y tampoco podemos presumir en lo que respecta a seguridad, mercado laboral y medio ambiente. Aun colocada en el segundo puesto de calidad de vida, Zaragoza necesita muchas mejoras. La ciudad peor valorada es Madrid, por el alto coste de la vida, los precios del mercado inmobiliario y la elevada contaminación. ¡Madrileños, vengan a vivir a Zaragoza! Pero poco a poco. La prensa inglesa lo que recomienda, sin embargo, es visitar Murcia, solo por los restaurantes. En un restaurante celebramos mi mujer y yo, con nuestro hijo, su mujer y nuestros nietos, nuestro aniversario de matrimonio, el que se conoce como las bodas de Zafiro. En ese restaurante y en otro en el que comimos hace unas semanas con mi hermano y su mujer no nos ofrecieron agua del grifo, que de todas maneras hubiéramos rechazado. Somos muchos los que confiamos más en el agua embotellada, tal vez porque Zaragoza siempre ha llevado fama de mala agua. Pecó de desfachatez el dueño del restaurante de Segovia que cobró 4,50 euros por servir agua del grifo, ya que no podía cobrarla. Se justificó con que el precio incluía un vaso limpio servido por un camarero. Solo faltaba que el cliente tuviese que levantarse de la mesa para recoger el vaso en la barra y lavarlo después. Según el informe técnico de calidad del agua de consumo humano en España, las mejores aguas se encuentran en Burgos, San Sebastián y Las Palmas. Las malas, en Palma de Mallorca, Ciudad Real y algunas zonas de Palencia.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Trece mil kilos

Al objeto de visitar a la familia, y acompañado de su pareja, vino mi nieto Daniel desde San Feliú del Llobregat, donde reside desde hace más de tres años. Con ellos, venía también su perro Biggie (grande), hermoso ejemplar de la raza Boxer-American, dócil y muy bien enseñado. Como compartimos con sus padres la misma urbanización, se pasaba a vernos llamándole la atención la cantidad de cacas sin recoger. "Yayo –me dijo–, ¿es que no recogen las cacas de perro en Zaragoza?". "Mira, Dani, según he leído en la prensa, en Zaragoza hay más de 55.000 perros censados, los cuales defecan un par de veces al día. Para su recogida, hay una ‘motocar’ que el año pasado recogió más de 13.000 kilogramos de defecaciones. Y además, el Ayuntamiento pide a los dueños llevar un botellín de agua con vinagre para echarlo sobre los orines, eliminando así los malos olores. Creo que convendrás conmigo en que el problema radica en ciertos ciudadanos incívicos, a los que les importa un bledo que su mascota se alivie en una acera; e incluso, como te habrás fijado, en un parque infantil".

Indalecio Alquézar Juste. ZARAGOZA

El silencio, la voz del alma

Algunas ciudades son lugares ruidosos y peligrosos, llenos de suciedad, humo y embotellamientos. Más de una vez uno ansía vivir de una forma tranquila. Y echa de menos el gorjeo de los pájaros (Dios que quiere bien a las avecicas, les ha dado, como a los ángeles, alas) y se echa de menos el tintineo de la esquila de una vaca, o el lejano reloj de la iglesia del pueblo donde se ha nacido. Algunos dicen que la vida del campo será sana y tranquila para los ricos, pero no para el labrador que tiene que realizar mucho esfuerzo para sacar fruto de su duro trabajo. Cada uno cuenta la feria según le va. Dicen que en la puerta de un restaurante había un cartel que ponía: «Entre, siéntese y beba o coma tranquilo, no funcionan la televisión ni el tocadiscos». Desde ese día recibió más clientes, a los que no les van los ruidos. Yo opino que qué bien se está sin ruidos molestos. Un silencio de paz es productivo, porque el silencio es la voz del alma. Para Santa Teresa de Jesús, el alma es un delicioso castillo en el cual hemos de ver cómo podremos entrar. Y la santa aconseja que, sin el bullicio, conoceremos que vida del cuerpo es el alma y vida del alma, Dios. Así que el silencio, el vivir sin ruidos, es muy positivo.

Teófilo Marco Estella. EL GRADO (HUESCA)

Torpeza infinita

"Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes se sienten completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas" (Bertrand Russell). La estupidez es más dañina que la maldad, porque es más fácil luchar contra la segunda, ya que actúa con cierta lógica, que contra la primera, pues carece de ella. La estupidez y sus derivados han sido el motor de la historia; la hipocresía, el fanatismo, la ambición desmedida y la incultura conforman sus características. Si bien es cierto que la estupidez no es incompatible con la maldad. Las últimas decisiones del Gobierno en lo que concierne a su responsabilidad legislativa podrían ser una mezcla de estupidez y maldad. Capítulo aparte merece la ley ‘del sí es sí’, un fiasco infinito por ineptitud de cierta dama y de sus colegas, tan aficionados a las pancartas (por el módico precio de 100.000 euros anuales), que ha dado lugar a la deplorable disminución de penas y a excarcelaciones de agresores sexuales (la RAE debería considerar borrar del Diccionario el verbo dimitir por falta de uso). Se legisla de una manera descarada para beneficiar a sediciosos y golpistas. Todo bajo el barniz falaz de la manida llamada a la homologación con «otros países europeos». "¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?" (Groucho Marx

‘dixit’). Crean pues lo que vean sus ojos y desdeñen las peroratas de estos políticos que padecemos. Hay dominación porque hay servidumbre.

Pedro Morán Salvador. ZARAGOZA

Cajal, al Congreso

Varios amigos periodistas (y fuentes fiables) me confirman que no ha mucho se recibió en la Presidencia de las Cortes un correo con una petición un tanto insólita. Se pedía a la excelentísima señora presidenta del Congreso de los Diputados que sometiera a votación (y caso de ser aprobado, fuera grabado en el frontispicio del Palacio de las Cortes) el texto siguiente (anónimo, aunque hemos podido averiguar que es de Ramón y Cajal): «Estén representadas y convivan todas las tendencias e ideologías políticas bajo el principio de máximo respeto entre ellas». Como nos espera un año electoral con batallas partidistas a cara de perro, no estaría de más que todos los representantes del pueblo (que están allí gracias a una elección dentro de un partido) pudieran leer que esa es su primera obligación para con todos los ciudadanos del país.

José Noguero Olivar. Castillazuelo (Huesca)

