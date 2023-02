Las madres que protagonizan los audiovisuales extranjeros me alucinan. En las pelis las mamás no levantan la voz, jamás gritan. Por ejemplo: comparten la cena, sobre una mesa perfecta, unos platos exquisitamente decorados, mientras charlan en armonía y lo más importante, no han tenido que llamar a los comensales seiscientas veces.

La familia, muy sonriente, se cuenta su día alrededor de una pizza, pasta o una ensalada de zanahoria. A pesar de las moquetas, todo alrededor de estas madres está limpio y ordenado, el caos se contiene. Las madres no hispánicas y sobre todo las nórdicas no se alteran y nunca tienen prisa. Estas madres parecen perfectas, jamás pierden los nervios, tal vez porque reciben unas buenas dosis económicas del Estado, con lo que no tienen que trabajar las ocho horas preceptivas. Pero tampoco se les ve que les den muchos besos, la verdad, y en cuanto los hijos tienen dieciocho, de todos es sabido que se largan de casa. Las madres hispánicas aprendieron a hacer las mejores alubias, canelones, guisotes y croquetas –no pizzas precalentadas– que después convertirían en tupers tras trabajar de sol a sol. A dar muchos besos a sus hijos y a apretarlos contra sí, y a hacerles sentir que eran los mejores del mundo y los más queridos y especiales. A acompañarles en la vida y a dejarles vivir en casa hasta que quieran y compartir con ellos el nido que crearon, pues saben lo que es ser una familia y la necesidad de amor que tiene el ser humano y más en concreto, sus hijos. A pesar de que les griten para que hagan los deberes de una santa vez y de que les llamen a cenar hasta desgañitarse. Esas somos las madres hispánicas.