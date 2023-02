Las tensiones en el Gobierno

El Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez atraviesa uno de sus momentos más bajos, después de que la reforma -necesaria- de la ley del ‘solo sí es sí’ no solo haya tensado al máximo las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, sino que además haya puesto en evidencia con toda crudeza, ante la opinión pública, la falta de coherencia del Ejecutivo en una cuestión muy sensible.

A poco más de tres meses de las elecciones municipales y autonómicas es improbable que se produzca una ruptura, pero la acumulación de tensiones puede tener también su coste en las urnas.

La que estaba pensada como ley estrella de Unidas Podemos se ha convertido en un enorme fiasco. Ha conseguido lo contrario de lo que se pretendía, pues en lugar de mejorar la protección de las mujeres frente a las agresiones sexuales ha dado pie a una masiva revisión de condenas a favor de los agresores. Y en vez de actuar con rapidez para enmendar un error imperdonable, el Gobierno ha tardado más de tres meses en reaccionar y cuando lo ha hecho ha sido para enfrascarse en una agria pugna interna entre sus dos componentes, que se añade a las discrepancias sobre otras cuestiones fundamentales, expresadas a veces de manera poco respetuosa desde Podemos. No ha habido, como hubiera correspondido, una asunción de responsabilidades políticas por parte de la ministra de Igualdad, pero no cabe duda de que el asunto implica un deterioro de la imagen política del Gobierno.

Tanto las ministras de Podemos como el propio presidente han asegurado que la coalición no se va a romper, aunque una gran parte de la opinión pública se pregunta cómo es posible mantener un Gabinete con tales discrepancias internas. La parte socialista, que no quiere afrontar una ruptura en vísperas electorales, hará seguramente un esfuerzo para suavizar las relaciones en las próximas semanas, no obstante la crisis del ‘solo sí es sí’ deja tocado al Ejecutivo.