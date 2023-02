Cartas al director de HERALDO: ‘Carpe diem’, el camino es la meta

‘Carpe diem’, el camino es la meta

Carpe diem significa ‘coge el día’, es una exhortación a aprovechar el presente ante la fugacidad del tiempo. A veces, estamos tan enfocados a un fin que se nos olvida disfrutar del camino.

Vivir cada día como si fuese el último no quiere decir pasar de todo, sino disfrutar de lo que hacemos y no quedarnos con las ganas de haber hecho algo. En el mundo estamos más de ocho mil millones de personas, todas con fecha de caducidad. Y sabiendo esto, ¿por qué perdemos nuestro tiempo con cosas sin importancia? Solemos pensar que siempre quedará tiempo para hacer las cosas que nos apetecen, pero la vida solo es una así que es mejor hacer cosas que nos completen y nos hagan felices. Para vivir la vida, porque una cosa es existir y otra muy diferente es vivir. Esto no quiere decir que no podamos tener malas rachas. Eso es parte de la vida, pero lo importante es sentir. Una vida no se vive sin sentir. Los sentimientos son lo que nos da valor. El ‘carpe diem’ nos dice que hay que aprovechar el momento. El pasado no se puede cambiar, el futuro no se puede predecir, pero tenemos el presente, que es nuestro. Y como dijo Gabriel García Márquez, "no llores porque se terminó, sonríe porque sucedió". La vida es como un reloj de arena, los granos van cayendo poco a poco creando una montaña grande compuesta de recuerdos. A veces no somos conscientes de que el tiempo es algo efímero, que se va a terminar. No somos conscientes de que todo se termina, que las personas a las que queremos ahora algún día no estarán o no podremos hacer con ellas todo lo que hemos soñado alguna vez hacer juntos. No somos conscientes de que la meta es el camino que recorremos, que el futuro no es nuestra meta, sino que es el presente vívido. Por ello, tenemos que pensar más en disfrutar el momento. ‘Carpe diem’.

Elena Cásedas López. ZARAGOZA

Los tanques de Gila

El lunes día 6, Juanma Fernández hacía mención a los tanques de Casetas. Diez dice que hay, y que los van a poner a punto en tres meses para enviarlos a Ucrania. Esto, desde que se supo que era así, me produjo una sensación rara. Porque si hay que tener tanques, pues se tienen, pero me ha llamado mucho la atención el que no estuvieran a punto, y hasta la primavera al menos no lo estarán. Me he acordado de Gila, y sus monólogos sobre la guerra. "¿Cuando van a atacar?", preguntaba el humorista. Y tras la contestación, le decía al imaginario comunicante que esa era la hora del fútbol, que hicieran el favor de no atacar en ese momento. En este caso, el problema no es el partido de fútbol, sino que los tanques no están preparados. Tardarán varios meses. ¿Se imaginan que los atacados fuéramos nosotros? "¿Cuándo vais a atacar? ¡Joé!, pues no tenemos los tanques preparados, pero os vamos a enviar bombardeos filmados por ‘guasap’, para que sepáis lo que os espera en primavera, y así cojáis miedo. Eso de atacar sin avisar no se hace, ¡jolines!".

José María Martínez Marco. ZARAGOZA

Un país dormido

No despertamos. Somos un país dormido, un país en el que aún estamos esperando que nos represente alguien que de verdad mire por el ciudadano, por el que ni siquiera es mileurista, por los jubilados que con su pensión, que es de llorar tras toda la vida trabajando, aún tienen que ayudar a sus hijos. Somos un país sumido en el miedo. Miedo a protestar por si me despiden, miedo a negarse a hacer horas extras por si no me renuevan, miedo a usar un derecho reconocido tras años de luchar por él porque acabo de entrar en la empresa y me mirarán mal… Tenemos miedo de tantas cosas que ya no protestamos por nada, nos han enseñado a callar. Con la situación actual tendríamos que salir todos a la calle, que se nos viera y que se nos escuchara. ¿Cómo es posible que estemos cobrando una media mensual de trescientos euros menos que hace veinte años cuando los precios de los artículos de primera necesidad se han incrementado un 60%? Y aquí estamos, sin hacer nada. Si paramos el transporte se para el país. Si el personal sanitario, harto de tantos recortes, se planta, si los operarios no ponen en marcha una máquina, si las tiendas y bares cierran y el euro no circula, si intentáramos esto aunque solo fuera por una vez y lo hiciéramos todos juntos, igual, solo igual conseguiríamos algo, pero por lo menos lo habríamos intentado. Somos un país de población vieja porque no podemos permitirnos tener hijos y nuestros jóvenes se forman para irse a trabajar al extranjero porque aquí no tienen futuro. Vergüenza de los políticos que nos representan peleándose por el poder, sin acordarse de que es el pueblo quién les votó y que somos todos nosotros los que de verdad tenemos el poder. Lástima que no nos lo creamos.

Yolanda Glaría Toledano. ZARAGOZA

Para entrar en la Seo de Zaragoza

Leí con interés ‘La Rotonda’ del 3 de febrero, en la que Genoveva Crespo comentaba la complicada accesibilidad a la Seo de Zaragoza. Restaurada con el dinero de los aragoneses la Seo ha devenido en una institución religiosa con un complicado acceso. Los controladores en el vestíbulo previo a la puerta principal hacen que fieles y ciudadanos lo tengamos bastante difícil. Para entrar a la catedral sin obstáculos tendrías que ser sobrino del arzobispo, o algo así. Como sugiere Crespo, la primera interesada debería ser la Iglesia, que limita el acceso a una de sus mejores manifestaciones.

José Ignacio del Diego Lajusticia. ZARAGOZA

Hablar y confiar

¿Sabemos realmente qué es cada cosa? Por desgracia y muy frecuentemente, escuchamos a compañeros, vecinos, conocidos que nos confían el mal momento que están pasando. Me asusta el estado que cada vez más gente joven está viviendo. A mi edad, y he vivido un puñado de años, compruebo que la madurez me ha convertido en paño de lágrimas. Es magnífico sentir que de alguna forma puedo ayudar. Las personas necesitan hablar y confiar. No se me ocurriría juzgar a nadie, pero sí puedo orientar según mis ideales. Por supuesto la última palabra la tiene el ser humano que sufre, sin embargo sentir que es escuchado tiene un gran valor. Quizá están ocurriendo demasiadas desgracias a nuestro alrededor, las noticias son cada día más lúgubres y tristes. Es bueno no esconder nada, creo que incluso se podría hablar más abiertamente. Cada día se suicida alguien. Lo triste es que van aumentando y son demasiado jóvenes para dejar de respirar. Si de todos los lectores y oyentes de noticias alguno se ve reflejado y consigue no pasar la línea del dolor, que le lleva a un final trágico, se habrá conseguido una gran victoria. Si lo estás pasando mal, no dudes en acudir a especialistas que podrán ayudarte. El valor lo tienes, aunque esté escondido.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

