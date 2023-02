La risa de Aramburu

En su fantástica recopilación de ensayos ‘Las cárceles que elegimos’, Doris Lessing reflexiona sobre el comportamiento humano y en un párrafo brillante escribe: "Los fanáticos jamás se ríen de sí mismos; la risa es, por definición, herética, a menos que se utilice con crueldad, haciendo objeto de ella al adversario o enemigo.

Los fanáticos no saben reír. […] Su idea de la risa es una tira cómica que pone en la picota una idea o a una persona que piensa diferente. Los tiranos y los opresores no se ríen de sí mismos y no toleran que nadie se ría de ellos. La risa es algo muy poderoso y solo la persona civilizada, liberada, libre, puede reírse de sí misma".

Pensaba en ella al escuchar la semana pasada en el Paraninfo a Fernando Aramburu, que hizo una encendida defensa del humor como recurso "deslegitimador de la violencia y del fanatismo", a veces lo único a lo que podemos agarrarnos para sobrevivir y sobrellevar tragedias. El discurso de Aramburu coincidía con el de la premio Nobel al considerar el humor como fuerza liberadora y recordar que se puede ser cruel y ridículo a un tiempo. En su última novela, ‘Hijos de la fábula’, Aramburu se ríe de los fanáticos que trataron de imponer sus ideas por la fuerza, pero en ningún momento permite que olvidemos lo que estaban dispuestos a hacer. Lo hace con un respeto profundo hacia quienes sufrieron su violencia, por eso las carcajadas que se nos escapan al leerla son reparadoras, un arma poderosa con la que recordarnos que hemos ganado.