Cudós, el genio olvidado

Ha muerto José Luis Alegre Cudós, escritor galardonado con premios relevantes como el Adonáis y el Hermanos Álvarez Quintero, profesor de Literatura en universidades norteamericanas, un genio que no debería haber sido olvidado.

Su lenguaje poético supone una ruptura con la representación que los poetas realizan del contacto de lo real con su mundo introspectivo, poetización que generalmente se queda únicamente en la codificación de símbolos o imágenes literarias. Cudós va más allá, lo podemos describir, desde un concepto metaliterario, en lucha contra el lenguaje, buscando otros niveles del sentido que trasciendan el vacío (tanto del significado del lenguaje, como del existir que tan torpemente es por este evocado), ofreciéndonos una rebelión contra la nada. En el teatro fue muy reconocido también su estilo metaliterario en el que hacía que fuera el protagonista el lenguaje, convirtiendo en director al espectador, siendo este el que imaginase la historia. Algunas de sus obras se estrenaron en Nueva York y París.

Al hablar de la palabra nos dice: "Me pesa de todo corazón tener que matarla". Es una lucha a muerte para que ella no asesine la voz de quien no se deja dominar por el lenguaje. Se sigue así lo que Wittgenstein afirmó, argumentando que era la lengua la que hablaba por nosotros, dirigiendo con sus estructuras de verdad lo que decimos y pensamos y que no era el ‘yo’ quien la usaba, sino que, por el contrario, el escritor era usado por esta, aconteciendo algo similar a lo que le sucede al alfarero con el barro: "No podrá la palabra matarme / y nos matamos". La palabra es el peso que lleva sobre sí mismo el poeta, cual Sísifo su destino, es la carga de las preguntas, de las dudas, de los límites de lo decible, una losa que debe arrastrar en su vivir diario. Se alude a una lucha meditativa que le produce un vacío existencial: "No podrá la palabra conmigo / a pesar de su peso". Su obra debería ser recordada, reeditada, pero el viento del olvido, tan característico de esta tierra, es la voz del desierto de nuestra memoria.