Muchas veces procuro elegir un libro, ver una película, escuchar música, visitar una exposición… que está lejos de mis intereses y de mis gustos. Sin embargo, cada vez que lo hago disfruto de una manera especial; el placer que me proporciona es mayor que el que me ofrece lo acostumbrado porque al goce de leer, de ver, de escuchar y de sentir se suma la sorpresa, la fascinación por lo nuevo.

Y si no me gusta, no sucederá el disfrute pero sí el asombro, quizá la perplejidad, y habré conocido algo nuevo: una visión distinta que a lo mejor inyecta en mí una duda, una contradicción que me lleva a repasar mis concepciones y tal vez a cambiar mi percepción del mundo.

Es verdad que los cambios son incómodos, que provocan inseguridad y miedos; sin embargo, ¡tenemos derecho a esperar más de nosotros mismos! Y para esperar más es necesario conocer más: lo diferente, la inmensa perspectiva del mundo. La vida, la esencia de lo humano se reafirma en las discordancias, en la incoherencia. Es preciso revisar nuestras ideas de vez en cuando para prevenir la rigidez mental y para mantener la intuición como nueva.

Obstinarse en vivir de manera anacrónica ("esto siempre se ha hecho así") es rendirse, detenerse perpetuamente ante usanzas inmutables y no prestar atención a la vida individual y personal, a los deseos, a lo que nos produce satisfacción y nos ayuda a progresar. Las generaciones jóvenes aceptan las ideas novedosas (¿será porque tienen los sentidos más frescos?). Las relaciones sociales, los contactos les permiten aprender de otros, intercambiar puntos de vista y conquistar su individualidad.

Lo conocido no es más que un instrumento para lograr nuevas conquistas; solo los cambios hacen que el mundo avance y pueden asegurarnos un futuro prometedor. Visitar lugares nuevos, conocer gente nueva, hacer cosas diferentes o las mismas de distinta manera, atreverse, romper moldes, estrenar cada día la vida. Lo nuevo tiene más brillo, más nitidez y más sabor.

¿Y la emoción que produce dar una oportunidad a lo diferente? Interés, curiosidad, alegría. Además, tiene premio: la vida te regala ojos nuevos. Muchas veces procuro, pero no bastantes. Desde hoy lo intentaré más.