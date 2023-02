Damos mucho por supuesto. Recientemente les hablaba de la antimateria sin cuestionar qué entenderíamos por materia. Aunque tarde, hagámoslo ahora. Relajémonos, respiremos profundamente y, al final de la cuenta atrás, visualizaremos ‘la materia’. ¿Lo tienen?

Doy por hecho que ninguno hemos pensado en el aire porque, a pesar de que lleve en suspensión metales pesados e incluso vida, la idea de lo material es física, tangible, sólida. El concepto que manejamos mayoritariamente es el que asocia partículas y masas –a modo de ladrillos elementales–, manteniéndose ligado al atomismo mecanicista de Leucipo y Demócrito, ideas que nos acompañan desde hace 26 siglos, por lo menos. No obstante, hay partículas sin masa y hay un universo de sucesos transitorios, en el límite de la materia, que se estudia en los aceleradores de partículas y pareciera que, al explotar tras estas colisiones, la espuma que se forma tienda a volver a ser mar o residuo en la arena. E=mc2. La energía y la masa se relacionan por una constante: la velocidad de la luz al cuadrado. A veces pienso que la materia representa solo la inmovilidad. Nosotros somos seres materiales. No obstante, todas las células con las que vine al mundo han debido de morir a estas alturas: he renovado mi ser sin tener consciencia ni perder conciencia de mí mismo –no me digan que no es fascinante–. Al parecer, nos vamos replicando hasta que el papel de calco se emborrona, las células van heredando la información hasta que ese ‘teléfono roto’ desvirtúa la esencia del mensaje y envejecemos o enfermamos y la vida termina por desestimar la copia fraudulenta...

Cuesta evolucionar una idea: son conceptos esenciales que definen las reglas del juego. Alexander, que ya tiene doce años, ha venido del instituto lleno de cuestiones. Me ha preguntado cómo fue el primer teléfono y le he explicado que, básicamente, necesitabas un aparato específico para hablar con cada persona. "En la agenda de mi móvil tengo 2.476 contactos, Álex, para que te hagas una idea". "Exacto papá. ¿Y qué diferencia hay entre la escuela de entonces y la de ahora, por qué ha evolucionado más el móvil?". Les confieso que mi mudez habló alto de mi ignorancia en la materia.