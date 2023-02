Cartas al director de HERALDO: La triste decadencia del balonmano

La triste decadencia del balonmano

Desde la consecución de la medalla de bronce en el Mundial de balonmano, todos hemos disfrutado de un Mundial extraordinario. Todos estamos orgullosos de los ‘Hispanos’, pero ahora ha pasado el Mundial y ¿quién se acuerda del balonmano? A raíz de esto, algún medio de comunicación ha planteado algo que nos preocupa mucho a los aficionados: ¿por qué la selección triunfa y el balonmano en España va de capa caída?

Es cierto que la pandemia hizo muchísimo daño a los clubes por la falta de medios económicos, pero también es cierto que se llegó a aquello por haber dejado a los clubes con dependencia absoluta de los patrocinadores. Entonces preguntaría, ¿por qué las federaciones regionales y la nacional no promueven y subvencionan el deporte base? En la época del Atlético de Madrid, del Granollers, etc., con técnicos como Miguel Roca, Juan de Dios Román, con Domingo Bárcenas, que llevó a la selección a la élite internacional, se trabajó la cantera. Jugadores como Juanjo Uría, Manolo Novales, Cecilio Alonso, Juanon de la Puente, Santos Labaca, etc., salieron de la cantera o fueron fichados en juveniles. No se movía el talonario de cheques como hoy. ¿Qué hacen también los medios de comunicación? En Zaragoza, Casademont intenta recuperar el balonmano. No he visto en los medios locales una triste noticia de la marcha de este equipo, ni resultados ni clasificación. Colegios emblemáticos en el balonmano de Zaragoza, como Corazonistas, Maristas, Dominicos, etc., consienten que el balonmano desaparezca prácticamente de sus polideportivos. Necesitamos gente como Sergio Loidi, el hermano Eulogio de Coras, Luis Pedrero o José María Martínez… Si no espabilamos, el balonmano, en Zaragoza y en España, será un recuerdo.

Manuel Romanos Genzor. ZARAGOZA

¿Dónde está Lambán?

Estamos asistiendo a una estrategia política del Sr. Lambán basada en el ‘virgencita, virgencita, que me quede como estoy’. Ante los numerosos problemas de los aragoneses y las ineficiencias del Gobierno de Pedro Sánchez, nuestro presidente está adoptando un perfil bajo de presencia, de gestión y de decisión. Ante la excarcelación y rebaja de penas de violadores y abusadores aquí en Aragón, ¿qué dice el Sr. Lambán? Cuando los medios de comunicación ya se han agotado de sacar las ineficiencias de la sanidad en Madrid, y empezamos a conocer la situación de Aragón en Atención Primaria y en listas de espera, ¿qué medidas adopta el Gobierno de Lambán? Ante una próxima huelga en la sanidad pública aragonesa, ¿cuáles son sus propuestas? Hasta ha bajado su perfil crítico de obstaculizar el proyecto Romareda y de enfrentarse directamente al candidato del PP Jorge Azcón, supongo que por la falta de rédito electoral en las encuestas. Tengo la sensación de que la estrategia de Lambán de cara a estas elecciones es la de ya no volver a molestar a Sánchez con sus aparentes discrepancias, para luego no tener que rectificar. Tratar de identificarse calladamente lo menos posible con el sanchismo, y hacer el menos ruido posible, tratando de aguantar la inercia de la nada, con el objetivo de reeditar un pacto con cinco posibles partidos, de los que algunos tratan de aparecer y otros están a punto de desaparecer. Cada diputado provincial, en Cortes o concejal que se vote socialista va a facilitar que tengamos a finales de año en la Moncloa un nuevo gobierno sanchista con los mimos apoyos de Podemos y los independentistas, con Sánchez a la cabeza. Cada voto socialista estas elecciones municipales y autonómicas será un voto para perpetuar el Gobierno de Sánchez en diciembre. Cualquier aragonés es libre de elegir, pero conociendo los resultados de sus decisiones.

Francisco Peña Ardid. ZARAGOZA

Vallar los jardines

Leo una carta al director cuyo autor propone el vallado de los nuevos jardines de la plaza Reina Sofía. Esa misma petición envié yo hace tiempo al Ayuntamiento solicitando que se vallaran los que se están reformando en el parque de Miraflores. Las obras, que llevan ya algunos meses de trabajos, van a suponer un desembolso de varios millones de euros, por lo que es imperativo procurar que los nuevos jardines se conserven. Yo defendía que utilizaran la misma solución ya existente en algunos de los actuales parterres, separados del suelo por un pequeño murete de unos 50 cm de altura, con el cual se evita a los niños con bicicleta, a las mamás con los carritos de sus bebés y también los partidos infantiles de fútbol. Mi petición no ha sido escuchada y los nuevos jardines van a quedar a ras de suelo. Allí existen varios bares muy frecuentados por familias con sus retoños, una academia de idiomas con un gran número de alumnos y los normales visitantes del parque. Todo ello supondrá que la tropa infantil va a tomar los nuevos jardines como un campo para sus juegos, y dentro de unos meses el desembolso no habrá servido para nada. Supongo que el propósito municipal será inaugurarlos antes de las elecciones de mayo, por lo que todavía estamos a tiempo de incluir esta pequeña reforma.

Alfredo Ezquerro Solana. ZARAGOZA

El surrealismo del Buñuel

Se ha desalojado el centro Luis Buñuel de Zaragoza. Y tal y como han ido las cosas el desalojo parece un homenaje al surrealismo que tanto gustaba al cineasta. Empezando por el final, vemos que el centro Buñuel ha tenido por fin una gran repercusión mediática, pero no por su labor solidaria y activa estos años, sino porque la Policía lo ha desalojado. Mira que estamos carentes de organizaciones sociales que se impliquen socialmente. Pues nada, su labor no es nada mediática en comparación con su cierre. Y, como colofón, nuestro alcalde pone el broche de oro diciendo algo así como que ahí solo entraban simpatizantes de ZEC, Podemos o el PSOE... No sé en qué datos se basará para afirmar tal cosa, no me lo imagino de portero en el Buñuel preguntando a los usuarios por sus simpatías políticas. Tal vez le falló el subconsciente y al final va a ser verdad que esto ha sido una decisión ideológica disfrazada con palabras rimbombantes, dado su afán por desprestigiar la historia solidaria de este centro. En fin, no olvidemos que el gran Luis Buñuel pretendía con su cine abrir los ojos a los espectadores para que se cuestionaran ese ‘orden’ social establecido en realidad por unos pocos que pisan poco la calle y que, más que un orden real, es un orden surrealista. Si al menos este desalojo ha servido para cuestionarnos por qué se cierran iniciativas que sólo hacían bien al barrio habrá valido la pena. Que cada uno saque sus propias conclusiones, pero doy una pista: yo creo que Buñuel no habría creído las explicaciones oficiales...

Miguel Ángel García Benito. ZARAGOZA

