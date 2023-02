Cartas al director de HERALDO: De la alfombra roja a los palos en la rueda

De la alfombra roja a los palos en la rueda

Decía Confucio: "No debes quejarte de la nieve en el tejado de tu vecino cuando también cubre el umbral de tu casa". Viene a cuento la frase del pensador chino debido al continuo enfrentamiento entre el actual gobierno del Ayuntamiento de zaragoza y la oposición.

De no ser por la cercanía de las elecciones, es difícil entender la desmesurada reprobación de los grupos municipales antagónicos y el Gobierno de la DGA en el tema nueva Romareda. Y resulta más curioso que hablen de ‘privatización’ o ‘pelotazo’ y que no digan lo mismo de quienes han financiado al cien por cien la antigua estación de Canfranc, convertida en un hotel de lujo y dejando su gestión en manos privadas durante 69 años. Incluida una recalificación urbanística para hacer pisos de lujo, más las inversiones en la explanada de los Arañones y estaciones de esquí cercanas. Quizás no me dé para pasar una noche en él, pero como aragonés me alegra que el nuevo edificio sea motor de actividad económica en una de las zonas más bellas de nuestro Pirineo. La desigualdad en el trato es la que me cuesta entender: una alfombra roja para Canfranc, con una inversión millonaria en el hotel y su entorno con dinero público, y tantos inconvenientes cuando se trata de Zaragoza y en concreto de la vetusta Romareda. Hoy es una empresa privada la que se compromete a transformar la ruinosa instalación en un campo de fútbol acorde a los tiempos y al rango de la ciudad, un espacio de prosperidad y modernismo, y sin que al Gobierno autónomo y a la ciudad le cueste un euro. Chantajes y amenazas de políticos que priorizan su interés personal, más en momentos cercanos a las elecciones, que el público. Enfrentamientos que pueden volver a poner en peligro un proyecto que lleva más de dos décadas enquistado y dormido en algún cajón.

Daniel Gallardo Marín GARRAPINILLOS. (ZARAGOZA)

Un monumento en peligro

En España hay mucho patrimonio que no está cuidado como se debiera. Según el Anuario Turístico de Aragón 2018, "visitar Uncastillo es sinónimo de realizar un interesante viaje en el tiempo, que lleva desde Roma hasta el Renacimiento pasando por la Edad Media". Esta villa fue nombrada Conjunto Histórico Artístico en 1966. Paraíso del románico aragonés. Entre sus monumentos: Santa María la Mayor (siglo X), San Martín (iglesia museo), San Felices (conocida como el Remedio), San Juan (antigua necrópolis) y restos romanos en San Miguel, San Lorenzo, y la iglesia de San Andrés, de estilo renacentista y de propiedad particular, que se encuentra en estado de deterioro y semiabandono. Situada en el centro de la población fue levantada en el siglo XVI por iniciativa de Pedro del Frago y Garcés, obispo e intelectual nacido en Uncastillo. Teólogo eminente, filósofo, poeta y prosista, estrella que brilló en el Concilio de Trento. Sus restos descansan en la mencionada iglesia, aneja a su casa natal, en un mausoleo de alabastro. Pinturas murales decoran los muros, columnas y techumbre. En la década de los sesenta del siglo pasado ya hubo conversaciones con los propietarios y el Consistorio para solucionar humedades que estaban arruinando el interior del templo. La Asociación Cultural la Lonjeta también hizo reclamaciones a las instituciones. La Fundación Uncastillo busca un acuerdo para su compra y cesión. La Iglesia de San Andrés necesita, antes de que se derrumbe, su total restauración, como Bien de Interés Cultural (2004; antes de que las lluvias, derrumbamientos, etc., acaben en un montón de escombros en el centro de la localidad. Hispania Nostra calificó su estado de pésimo. El edificio espera una solución y salir de la Lista Roja del Patrimonio Español. Unos cuatrocientos monumentos religiosos en España se encuentran en estado ruinoso y abandonos debido al paso del tiempo o al descuido por parte de sus propietarios o de las instituciones.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

El trazo grueso

Es recurrente en los medios una raya que une Astún con Formigal y pasa por la ladera de solana de la Canal Roya, en Canfranc. Ladera que culmina en la divisoria con Francia y amenazada por ese trazo basto y vasto. ¿Qué esconde? Un telecabina, presumiblemente a media ladera, para protegerlo del viento lateral, al cual habrá que acceder para construir, mantener y evacuar. Obligatorio. ¿Cómo? Desde Canfranc; superar el estrecho del río en Lacuart y adentrarse en el espacio natural. Acceso, a mantener y proteger de los aludes, muy frecuentes en la zona. ¿Quién paga esto? Nosotros, en su mayor parte, a través de los Next Generation, dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino del ‘mincotur.gob.es’. La ironía está en que Canal Roya está en la subcategoría de Espacios Naturales, dentro de los proyectos en destinos turísticos rurales. Así, estos espacios naturales se definen como «aquellos en los que la intervención contribuya a generar productos turísticos partiendo de sus recursos, invirtiendo en su rehabilitación y en una explotación turística respetuosa y compatible con sus valores ecológicos y ambientales».

Jesús Alba Svitil. ZARAGOZA

El déficity los impuestos

Alguien dijo que sólo había dos cosas ciertas en la vida: la muerte y los impuestos. Dejemos el asunto de la muerte para otro día, que pasa desapercibida en esta sociedad del bienestar. Y vayamos a los impuestos. El déficit público va aumentado año tras año la deuda pública. Para disminuirlos, bien aumentamos los ingresos, es decir, más impuestos (¿dónde está el límite de presión fiscal admisible para no desincentivar el trabajo?), o reducimos los gastos, cosa difícil porque ello supone votos o hay estructuras que difícilmente pueden volver atrás, ejemplo: las autonomías. Estos recortes de los gastos traerán consigo revueltas populares y protestas, es decir, más caos. El Estado, que también sufre la inflación, es uno de sus grandes beneficiados, a través de la mayor recaudación que se consigue con algunos impuestos indirectos como el IVA y los impuestos especiales. La justificación de un presupuesto con déficit en tiempos de crisis es que la Administración puede hacer inversión pública que cree trabajo, contando que cuando la crisis se acabe, el superávit posterior compensará el déficit actual. Los fondos de la Unión Europea Next Generation son una ayuda, pero si se invierten bien. Debemos tener una visión más a largo plazo, tanto al pensar en la muerte, hecho cierto, como en la economía. Hay nuevas generaciones que se merecen tener las variables económicas y ecológicas equilibradas, para vivir en un mundo al menos igual que el que heredaron de sus padres.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es