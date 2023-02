Cartas al director de HERALDO: Rentabilizar el hotel de Canfranc

Rentabilizar el hotel de Canfranc

Acabo de ver unas imágenes del hotel que han habilitado en la antigua estación de Canfranc. No me lo mejores, iguálamelo. Trato de imaginar su coste pero me rindo. Ahora, lo normal sería pensar en qué hay que hacer para rentabilizar la inversión. Sería lamentable que el hotel estuviera vacío por cuestión de precio. A este respecto, me gustaría colaborar con quien tiene el deber y la obligación de rentabilizar la inversión.

En Lérida, la asociación de los amigos del ferrocarril, en primavera y verano, pone en marcha un tren antiguo restaurado con bancos de madera que sale de Lérida los sábados hasta La Pobla de Segur, mi pueblo, y que regresa a Lérida el domingo para así pasar un fin de semana distinto sin que en mi pueblo haya nada relevante que ver ni tenga más allá de dos pensiones de aspecto regular; eso sí, baratas. Se supone que el viaje en el tren tiene el tirón necesario para que la oferta sea un éxito.

Quisiera suponer que quien tiene la responsabilidad y el deber de convertir en éxito las inversiones públicas habrá caído en la cuenta de que una vez construido el hotel es necesario que esté rebosante de clientes para rentabilizar la inversión. En 1992 me cambiaron dos habitaciones del Hotel Cheyenne, tres noches, por otras dos en el Disney Hotel (cuatro veces más caro) porque estaba vacío, debido a su precio. La justificación, "el hotel está preparado y vacío es más costoso". Mis habitaciones las vendieron a su justo precio. Sería bonito poder subir en el Canfranero un sábado, alojarse en el hotel a cuerpo de rey y volver a Zaragoza el domingo con una oferta apetecible que permitiera aprovechar la situación. Me apunto. Para el resto de la semana no me vienen ideas.

Pedro Calvet Gutiérrez. ZARAGOZA

Ínsulas Baratarias

Lo cuenta el escritor Cantín Valenciano en ‘Anales Cervantinos’. Contradice al erudito Juan Antonio Pellicer, que situaba la ínsula Barataria en Alcalá de Ebro. Y afirma que el gobierno de Sancho se hallaba bien lejos de allí. Para sostener su tesis alude con Cervantes a "bebidas de nieve" y "catarros que en esta tierra son tan ordinarios", a caminos reales que cruzan entre cerros y que son poblados por bestias, a un palacio inacabado o destruido. Dice Ángel Cantín que sería Used, o antes Huset, la ínsula Barataria del Quijote, primer lugar de Aragón viniendo de Castilla por el Señorío de Molina. Ello, ‘se non è vero, è ben trovato’. Y es bonito pensar que hubo un tiempo en el que este lugar estuvo regido por un tan grande alcalde, Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria.

Diego Pardos. ZARAGOZA

Unión de estaciones

Con relación a la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal, que parece pronto va a ser una realidad, voy a dar mi opinión como esquiador conocedor de ambas estaciones y del valle de la Canal Roya. Primero, aclarar que la distancia entre los puntos de salida y llegada de la telecabina visto el plano son aproximadamente 4 kilómetros, y no 8, como se dice. Evidentemente serán 8 los kilómetros de cable, que lógicamente son el doble. Segundo, no tengo clara la ventaja de su unión, pues si tengo el coche aparcado en cualquiera de ambos centros y me desplazo a esquiar al otro en la telecabina tendré que estar mirando el reloj para el retorno, antes de que cierren los remontes, por lo que como esquiador no lo veo muy ventajoso y es más práctico esquiar un día en Astún y otro en Formigal, como actualmente. No me posiciono a favor o en contra de la afección a la Canal Roya, que es mucho más grande en extensión que la zona en la que estarán colocadas las pilonas del telecabina. Veo más interesante la unión Astún-Candanchú, por donde está estudiada, aunque lo ideal sería que se pudiera ir esquiando desde la primera a la segunda al estar a mayor cota y no usarla solo como traslado. Respetando todas las opiniones sobre el proyecto, decir que si las estaciones de esquí no existieran la economía de los pueblos de influencia se habría basado básicamente en la ganadería y no se habrían beneficiado del turismo de invierno, tan necesario para su desarrollo.

Jesús Manero Pueyo. SABIÑÁNIGO

El fracaso de la diplomacia

De pesadilla inexplicable cabe calificar la guerra entre el gigante ruso y la nación ucraniana, que está ahora a punto de cumplir su primer año, ya que el resto del mundo es incapaz de detenerla. Desde que al presidente ruso se le ocurrió invadir a su vecino, el planeta contiene la respiración y se siente empujado hacia un profundo desfiladero con grave riesgo de despeñarse. Las sangrientas peleas entre mercenarios rusos y el ejército ucraniano por el control de ciudades arrasadas se han venido sucediendo, dejando un trágico escenario de personas muertas y heridas. Y es que, como magistralmente ha expresado un famoso dibujante, antes, cuando dos se peleaban se acudía a separarlos; ahora, por el contrario, hay que apoyar a uno de ellos en detrimento del otro, por lo que la tregua se difiere. Lo que supone un monumental fracaso de la diplomacia.

Carmen Trasobares López. ZARAGOZA

Los que sacan España adelante

¿Tienen claro los políticos a quién representan? Es posible que no sepan que están ahí como servicio. Mientras el ciudadano trabaja sus ocho horas para sacar adelante España, hay una casta –presidentes de gobiernos nacionales y autonómicos, ministros, diputados...– que a costa de nuestro trabajo llena sus arcas personales y tiene medios fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, la famosa calefacción. Cuando vemos a las ministras en vestidos de tirantes y nosotros, con bufanda en casa. ¿Y qué hacen? Hablar, criticar, crispar, promulgar leyes a decretazo con una gran falta de sentido común y de sentido ciudadano. Y nosotros necesitamos comer, educar, respetar, respirar... Libertad. Para ellos parece que no hay más realidad que la de un permanente espejo individual delante. ¿Sueldos vitalicios? No. ¿Cualquiera puede acceder al gobierno de una nación o autonomía? No. ¡Nos piden más para cualquier tipo de trabajo que para gobernar mi país, mi ciudad! Pero terminemos con sentido positivo. Anima, cuando subes al autobús y te saludan, cuando te tropiezas y te ofrecen la mano, cuando buscas una calle y con una sonrisa te orientan, y mil ejemplos más. ¿Y quiénes son esos? Esos son con los que convivo, son mis vecinos, son mis compañeros de trabajo… ¡Es esperanzador! España va bien y saldrá adelante porque tú y yo lo hacemos cada día un poco mejor. ¿A esa casta? Ni agua.

María José Bibián Lamarca. ZARAGOZA

