Escribí hace un tiempo, en este mismo espacio, que celebrar a Santa Águeda como empoderamiento de las mujeres no me parecía muy coherente. Sigue sin parecérmelo, porque si bien su historia pudiera ser dignamente enarbolada como símbolo del ‘no es no’, también arrastra una larga tradición que sobre todo ensalza su inhumana resistencia a las brutales torturas espeluznantemente descritas por Jacobo de La Vorágine, sufridas por no ceder a los abusos y tiranía del procónsul Quintianus: a mayor dolor, más mérito y virtud.

Es la misma mentalidad que habita en quienes aún en la actualidad exigen a las mujeres que sean su humillación y sufrimiento los que demuestren y midan la culpabilidad de violadores y abusadores y no el hecho mismo de la agresión. Igual convencimiento, a otro nivel, en cuantos acosaban en redes sociales, perseguían en automóvil, cercaban en su lugar de trabajo, insultaban a su familia y amenazaban de muerte a Jacinda Ardern, la ex primera ministra de Nueva Zelanda. Siglos de patriarcado dejan persistentes huellas. Como afirma la escritora danesa Olga Ravn, es una forma de vivir pensada para gente que no cuida a los demás. Por eso la dimisión de Ardern, su confesada fragilidad y su alejamiento, a las puertas de elecciones, cuando un mandatario suele en general exhibir mayor poder y fortaleza, es la más coherente y valiente manera de establecer las revolucionarias prioridades de un futuro mundo mejor: el sano y simplemente humano cuidado de los demás y de una misma.