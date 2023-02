Ciudadanía y derechos

Si algo nos une a todos es la común condición de ciudadanos, algo a lo que conviene acercarse desde un punto de vista histórico, porque los derechos propios y reconocidos, cuyo disfrute tenemos naturalizado, son el resultado de unas reivindicaciones muy concretas, de un proceso histórico, inacabado, de una conquista de los derechos civiles, políticos y sociales que hoy ejercemos y defendemos.

La Constitución europea dedica su título segundo a "los derechos fundamentales y de ciudadanía de la Unión", cuyo ejercicio arranca de finales del siglo XVIII y se despliega hasta su generalización en nuestro presente; una historia, por otra parte, no sólo no acabada, sino rabiosamente actual, por las exclusiones de la ciudadanía a que está sometido un buen segmento de la fuerza de trabajo, esa demandada y necesaria mano de obra inmigrante, o los retrocesos en los derechos sociales, en la protección social, que pueden verse amenazados por crisis económicas o políticas iliberales.

La posesión de los tres tipos de derechos, civiles, políticos y sociales, en condiciones de igualdad ha constituido un programa permanente de acción política y su conquista, siempre parcial, es más reciente de lo que parece. En 1945 las mujeres votaron por primera vez en Francia, Bélgica e Italia. Los suizos esperaron hasta 1971 para conceder el voto a las mujeres, y los españoles hasta 1977 para que lo tuvieran hombres y mujeres. El aborto, un derecho civil, se permitió en Francia en 1975 y en Alemania en 1976: en la Francia de 1943, bajo el gobierno de Vichy, fue guillotinada la última condenada a muerte por prácticas abortistas; hasta 1979 el gobierno alemán excluía a los homosexuales de las compensaciones a las víctimas de la persecución nazi.

La consecución de los derechos civiles, políticos y sociales ligados a la ciudadanía ha sido un proceso histórico que solo ha culminado, y muy recientemente, en el mundo occidental

Los objetivos de una política democrática posible y necesaria consisten en profundizar cualitativamente los derechos civiles, políticos y sociales, allá donde existen, y en extenderlos, en ‘globalizarlos’, en aquellas situaciones en las que se ven amenazados, limitados o son inexistentes. La conquista de los derechos de ciudadanía también se sitúa en el centro del escenario historiográfico, desplazando el anterior protagonismo de la clase o de la nación.

Pero de las primeras formulaciones de los derechos civiles y políticos que definían la nueva condición ciudadana muchos y por mucho tiempo iban a quedar excluidos: en Estados Unidos todas las mujeres, negros y esclavos, indígenas, y, como en Europa, los jóvenes, los no propietarios o no suficientemente propietarios. Clase, raza y género han sido los principales motivos de exclusión de la ciudadanía.

Los derechos políticos, a elegir y ser elegido, se fueron ampliando como fruto de la primera oleada de movilizaciones de masas, a fines del siglo XIX y principios del XX; el tercer momento fue el establecimiento del sufragio universal masculino tras la Gran Guerra, y el posterior acceso al sufragio de las mujeres y de los jóvenes culminó en la segunda mitad del siglo XX el proceso de extensión y generalización de los derechos políticos. Las políticas socialdemócratas después de la II Guerra Mundial establecieron los derechos sociales de los ciudadanos en el mundo occidental.

La ciudadanía universaliza, une, pero no entusiasma; por el contrario la religión, la etnia, la defensa de la diferencia (mujeres, negros, homosexuales y lesbianas, pobres, ancianos, discapacitados, etc.), cualquier clase de diferencia militante, y la nacionalista a la cabeza, entusiasma pero no une, sino que separa, particulariza. A algunos nos parece más pertinente y útil situarnos en la perspectiva predicada por Habermas, entre otros, según la cual los derechos de los ciudadanos garantizan mejor la cohesión social que la identidad del pueblo o nacional, o religiosa, (islam) y constituyen el mejor camino para ‘la inclusión del otro’.

La defensa de esos derechos sigue siendo una necesidad política

Pero hoy podríamos decir de nuevo, que "un fantasma recorre el mundo", el del populismo y el del preocupante crecimiento de una extrema derecha que está poniendo en cuestión estos valores, aparentemente firmes y globales. Sus componentes comunes, en diversas proporciones y geografías, son el ultranacionalismo, los identitarismos o nativismos, formas de antimulticulturalismo, euroescepticismo, islamofobia, la condena de la inmigración, una defensa de las relaciones de género tradicionales, antifeminismo, homofobia, antisemitismo, etc.

Conviene tomar conciencia de que las bases sociales de la ultraderecha, como sus actores políticos, han venido para quedarse. En las elecciones europeas de mayo de 2019 los partidos ultraderechistas fueron muy votados en Francia, Gran Bretaña, Italia, Polonia y Hungría, y si se unieran formarían el segundo grupo político en el Parlamento Europeo. En nuestras legislativas de 2019, Vox fue el partido más votado entre varones menores de 30 años (19,4%), por encima de UP (17,4%) y PSOE (17,2%).