Cartas al director de HERALDO: Por San Valero, la jota aragonesa en Madrid

Por San Valero, la jota aragonesa en Madrid

San Valero nos trajo a los aragoneses de la diáspora de Madrid un gran regalo. No fue un roscón, que los lamineros echamos en falta año tras año por una cierta miopía de los pasteleros de Madrid, sino un espectáculo de jota aragonesa difícilmente igualable.

Concierto de jota cantada en el que Nacho del Río, en la Cátedra Mayor del Ateneo, con la sala a rebosar, ofreció un excelente recital, acompañado por la Rondalla Aragonesa dirigida por Javier Badules, que interpretó a su vez piezas instrumentales de Granados, Soutullo y Pablo Luna, basadas en la jota. La magnífica voz de Nacho del Río nos condujo desde las tonadas de jota pura, en un repaso de estilos clásicos, hasta la influencia de la jota en otras músicas (zarzuela) y compositores (Enrique Granados o Manuel de Falla), pasando por jotas del Ebro y la jota en el flamenco. Se aunaban investigación, pureza de estilos, técnica vocal, innovación… pasión por la jota aragonesa en suma. Pasión que todos los amantes de la jota aragonesa deberíamos exteriorizar y compartir cuando se presenta su candidatura a ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pasión que debería tener todo el apoyo de las instituciones, más allá de la Academia de las Artes, del Folclore y la Jota de Aragón, la Casa de Aragón de Madrid o su Peña ‘El Cachirulo’. Pasión vivida en un concierto que terminó con una jota de letra muy emotiva: "Para dar la despedida / suena esta jota valiente. / No sé cuándo volveré, / adiós, Madrid, de mi vida". Espero que estos eventos se aprovechen más para dar a conocer la jota aragonesa y potenciar esta candidatura. Madrid, que es mucho más que los aragoneses en Madrid, sabe acoger y fomentar manifestaciones culturales de relieve, y esta fue, sin duda, una de ellas. Volverá a Madrid la jota aragonesa, pronto y siempre.

Luis María Orte Martínez. MADRID

En el centro de salud, sin saturación

Por fortuna, no soy asidua del centro de salud, pero tuve que entregar unas muestras para un estudio y me indicaron que pidiera cita con mi médico de cabecera para quince días más tarde. Lo solicité allí mismo, en ventanilla, antes de marcharme. Tenía que ir hace unos días, a las 9.24 y el número de orden era el 10. No sé a quién se le ocurrió construir un centro de salud en el extrarradio del barrio, después de cruzar el Parque. Debe de estar más cerca de lo que parece y, como soy algo maniática de la puntualidad, llegué con un cuarto de hora de adelanto. Me senté junto a la consulta, sorprendida de ser la única ocupante de todo el pasillo. Salió un paciente, después se asomó la doctora y, al verme, me hizo pasar y me atendió. A la hora prevista ya estaba en la calle y el pasillo seguía desierto. No sé si es algo habitual, si pasa en todos los sitios... Algo debe de fallar, porque ese día mucha saturación no había.

Juana Mary Lecumberri Romea. ZARAGOZA

Desencuentro político

Teníamos en Zaragoza un buen ejemplo de cómo dos mandatarios de signo político distinto, en la autonomía y la alcaldía, podían convivir con respeto, buena sintonía y hasta con mutuas alabanzas sobre la gestión del otro. Esto se quebró cuando el PP decidió que el alcalde podía ser candidato a presidir la DGA. Todo ello, en su afán de ir preparando el acceso a la Moncloa. Esto demuestra hasta qué punto los partidos son capaces de anular la autonomía y decisión personal de cada uno de sus miembros y del peaje que tienen que pagar. Los ciudadanos agradeceríamos que, aunque solo sea por el buen rollo que han tenido hasta ahora, se respetaran y no entraran en descalificaciones. Es desolador que lo que no se logra con el diálogo se intente conseguir con retóricas enfangadas en el barro. Lo que necesitamos saber es el programa de cada uno. Los candidatos deberían tener como compañeros de viaje la honestidad, la verdad y el cumplimiento de la palabra dada en su programa. ¿Pero qué valor tiene hoy la palabra de un político? Habrá que contar con ese riesgo. La ciudadanía pide solucionar conflictos y gestionar el bien común.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

El mal estado de un edificio histórico

He de referirme al edificio que hoy llamamos ‘Luis Buñuel’, en la plaza de Santo Domingo de Zaragoza. El estado de deterioro a que ha llegado es lamentable. Aparte de que la fachada está pidiendo a gritos una limpieza, los jardines están llenos de hierbas, maleza y basura, la fachada y la puerta llenas de papeles pegados, las ventanas con colgajos de pasquines... En fin, una cochambre. Aquí estuvo nuestro Ayuntamiento y en la puerta un cartel anuncia el lugar en que estuvo el gran convento de Predicadores fundado por Jaime I, en el que se celebraron Cortes del Reino de Aragón. En fin, cuidemos lugares que fueron centro de nuestra historia.

Manuel Garros Sierra. ZARAGOZA

Esperando la consulta

Sira Repollés dice que la espera para consultas externas baja casi a la mitad, pero aún tardan 84,3 días. Me extraña: o hay muy pocos como yo o a algunos les atienden antes de que se lo prescriba el médico de Familia. Yo tengo dos consultas pendientes, la primera para Traumatología. Me hicieron un TAC de rodilla en junio de 2021, dentro de cuatro meses hará dos años o 730 días que estoy esperando la consulta para el resultado. Para hacer esa media, hay alguien al que lo han atendido cien días antes de que se lo mande el médico de Familia. La segunda, para Urología. En la misma fecha me enviaron a hacer una ecografía; por fin, me llamaron de una clínica privada para hacérmela el pasado 10 de enero, pero ahora resulta que en el Inocencio Jiménez no aparece la solicitud de cita, con lo que voy a tener que ir al médico de Familia para que me vuelva a enviar al urólogo. Esto tiene que explotar de alguna manera, esto y las citas para pensiones.

José Manuel Saqués Lasaca. ZARAGOZA

El memorial de la Torre Nueva

El perímetro de la Torre Nueva en la plaza de San Felipe, marcado en el suelo tras el derribo del último recuerdo arquitectónico en 2002, está ocupado por cajas, sillas y mesas amontonadas, además de unas gigantescas sombrillas que cerradas adquieren una altura importante. ¿Es eso la alegoría de aquella maravilla del mudéjar calificada de magnetismo popular, símbolo de la ciudad, historia de los Sitios? Zaragozanos y forasteros lamentan el estado de este emplazamiento, muestra de desidia. Zaragoza, con su Ayuntamiento, Universidad y tantas entidades culturales, no tiene nada que decir al respecto ya que el silencio las envuelve.

Sagrario Gracia Pascual. ZARAGOZA

