Era tan querida que murió sola

Érase una vez una muchacha de pueblo que albergaba muchas y notables cualidades, era paciente, sabia, trabajadora, tenaz, precisa y eficaz, entregada y valiente. Melissa se llamaba.

Le encantaba recorrer los campos y danzar incesantemente entre las flores, cuando Melissa bailaba por las huertas las cosechas eran más abundantes, las frutas más bellas y dulces. Eran tiempos buenos, felices. Las estaciones pasaban, las cosechas se sucedían y las gentes celebraban, todo estaban en su sitio.

Tras las últimas siembras llegó el invierno, todo se paró a descansar, las personas celebraban en la intimidad del frío, los campos dormían. También Melissa hibernaba. Una mañana, casi por sorpresas los ya más verticales rayos del sol calentaron cuerpos y tierras, llegaba la primavera con sus florales aromas, la naturaleza se despertaba. Pero alguien sintió una ausencia nueva, un silencio atronador, un repleto vacío. Melissa no estaba, nadie la veía, su incesante danzar había parado. En ese momento sintieron un extraño desasosiego habitando los cuerpos, una niebla ocupando las mentes, los ojos se miraban vacíos de respuestas y llenos de incertidumbres. Con miedo a hacer del sentimiento palabras las gentes se recogían en sus casas, cerraban puertas y ventanas. ¿Quién fecundará nuestros campos ahora?

Les quemó un estéril verano, los tristes campos y las solitarias flores regalaron escasos y deformes frutos, aquel dulce sabor de antes se olvidó de las bocas. Los granos no hicieron granero y los cuerpos ateridos de miedo y los ojos temblorosos viajaban de las huecas tripas a las vacías despensas, buscando un Dios que ya no amparaba.

La memoria, azuzada por el amargo del hambre, recordó cómo el danzar de Melissa tiempo ha les consolaba. Nadie esta primavera la había visto pasear por los campos, no recordaban una conversación, un saludo, una mirada que se cruzara. Las flores tuvieron, sin ella, que bailar solas una danza torpe y estéril que dejó frutas inmaduras y despensas vacías. Melissa no estaba.

Comenzaron a buscarla, a correr atascados de un lado a otro. Visitaron sus lugares favoritos, las flores, la fuente, aquel charco del cementerio viejo, el tronco hueco del olivo... A la tarde, en el suelo, alguien la encontró encogida, desnutrida y muerta. Sola, llena de frío y miedo. Nadie supo antes cuidarla, y ahora delante de su cuerpo la lloraban, avergonzados, culpables y llenos de rabia. Durante años la habían considerado suya, la daban por hecha, Melissa formaba parte del paisaje y era un regalo de la naturaleza, nadie lo concebía de otro modo. Siempre estuvo ahí para todos, siempre dando y nunca pidiendo nada. Pero jamás le preguntaron cómo estaba, qué necesitaba. Cuando llega la muerte ya es tarde, acaso queda un hueco para la culpa que no puede llenarse ya con nada. Sintieron entonces pena por ella, por lo que no hicieron, o por ellos mismos, por lo que ya no tendrán.

En silencio, en soledad y muy tarde la lloraron.

A lo largo de la campaña, los apicultores y las apicultoras vemos cómo parte de nuestros esfuerzos y esperanzas se quedan en los campos tirados por el suelo en forma de millones de cadáveres silenciosos. Abejas perdidas que, con la lengua fuera, siembran los campos de frutales, girasoles, almendros... Esas abejas muertas son la garantía del trabajo bien hecho, han dado la vida injustamente por otra cosecha con la que alimentar al mundo. De forma anónima y gratuita la apicultura contribuye a que un año más nuestra alimentación sea posible, a costa del trabajo de personas que tristes y desesperadas, otra vez, se llevarán sus colmenas a otro sitio en silencio, buscando dónde recuperarse de ese inmerecido maltrato, con la amarga sensación de que los seres, quizá más importantes de este planeta, las abejas, quedan atrás entregados en el suelo.

El uso inadecuado de productos fitosanitarios, la pérdida de biodiversidad de los entornos agrícolas y el cambio climático, matan cada año millones de abejas y ahondan la crisis del sector apícola. Existen prácticas agrícolas adecuadas que respetan las abejas, agricultores y apicultores debemos entendernos para producir alimentos de manera sostenible. La sociedad puede ayudar consumiendo mieles locales de abejas que llenan de vida nuestros montes y permiten que muchas familias podamos vivir de ello en el medio rural.

Hoy tenemos abejas pero de continuar así quizá las colmenas no despierten y se nos pierdan como se perdió Melissa. Dejando atrás a personas, entornos y cosechas. Todos y todas podemos hacer algo.