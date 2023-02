Cosas extrañas

Coincido en un encuentro literario con Valentina, hija de mi compañero Abilio. La última vez que nos vimos fue a principios de curso. En aquella ocasión había sido su cumpleaños y su hermana le había regalado una cámara de fotos analógica. En esta, me cuenta que Abilio ha recuperado su antigua máquina de escribir y que ella ha descubierto una nueva manera de entretenerse.

El clac-clac-clac se escucha casi desde cualquier parte de la casa, interviene él, avalando el entusiasmo de su hija. Mi alumno Javier me confiesa que las pasadas Navidades sus padres lo sorprendieron con un ‘walkman’. Era lo que quería, pero les costó un poco encontrarlo. Blanca, que está terminando un grado medio a pesar de sus dificultades, irrumpe en la biblioteca del instituto como si no hubiera nada más importante y me informa de que va a escribir una novela a medio camino "entre ‘Orgullo y prejuicio’ y ‘Stranger Things’". Blanca nació en 2005 y muy a menudo me habla de su nostalgia por los 80. Me pregunto si se puede sentir nostalgia por algo que nunca nos ha pertenecido. Etimológicamente, nostalgia tiene que ver con la idea de regreso, pero en principio eso que se ha perdido hubo de ser nuestro alguna vez. Puede que no sea nostalgia lo que sienten Blanca, Javier o Valentina. Qué más da. Lo que importa es que, en la era de la inmediatez, hayan sido capaces de proyectarse hacia algo distinto del aquí y ahora. Lo que importa es que esa conciencia de lo evanescente, de lo que ha sido y ya no va a volver a ser, les está permitiendo disfrutar, como casi nunca y como casi nadie, del momento presente.