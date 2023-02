Sánchez apuntala a Aragonès

Pedro Sánchez, a través de Salvador Illa, le devuelve a ERC el favor, por el apoyo que le presta en el Congreso, respaldando a su vez la aprobación de los Presupuestos de Cataluña.

El acuerdo entre Illa y Pere Aragonès profundiza la ruptura de la unidad de acción del bloque soberanista, pero no significa que Esquerra se mueva hacia la aceptación del marco constitucional. Al contrario, el presidente de la Generalitat continúa haciendo gestos de desacato y desplante a las instituciones del Estado. En estas condiciones, el pacto presupuestario supone para el PSC recuperar una posición de centralidad en la política catalana, pero al mismo tiempo representa una nueva cesión del Gobierno socialista ante sus aliados separatistas.

Después de romper su alianza con Junts, Pere Aragonès ha conseguido trasladar al ámbito catalán, con la aquiescencia del presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, la alianza que ambos han mantenido a lo largo de la legislatura en el Congreso de los Diputados. Aunque no habrá un pacto de legislatura, el partido que lidera Salvador Illa, que es la primera fuerza electoral de Cataluña, consolida en la presidencia de la Generalitat al actual líder independentista, cuyo gobierno peligraba en caso de no conseguir aprobar los Presupuestos y que no ha hecho ningún gesto por volver a la senda constitucional, sino que sigue empecinado en su desafío al Estado y sus representantes, empezando por el Rey.

Hasta ahora, la política de cesiones seguida por Sánchez no ha tenido como resultado un cambio de posición relevante por parte de los separatistas, y es muy poco probable que este acuerdo vaya a suponer un paso en esa dirección. Hacen falta respeto a las leyes, responsabilidad, sentido de Estado y mucho didactismo, sin que la Justicia deje de cumplir su tarea hasta el final, para conseguir recuperar la serena convivencia en Cataluña.