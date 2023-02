Plantones en Rabat

Se suponía que la ‘reunión de alto nivel’ entre representantes políticos y económicos de España y de Marruecos, que tiene lugar en Rabat, iba a servir para poner un broche vistoso a la reconciliación entre los dos países.

O dicho de otra forma, la cumbre hispano-marroquí tenía que transmitir la idea de que el poco digno giro que Pedro Sánchez imprimió a la posición española sobre el conflicto del Sáhara Occidental habría merecido la pena, pues gracias a él se restablecerían las buenas relaciones con un vecino cuya benevolencia nos resulta necesaria. Pero la reunión no va a ser tan brillante como pensaba el presidente del Gobierno español. A Sánchez le está dando plantón todo el mundo. Los primeros, los ministros y ministras de Podemos en su propio Gabinete, que se han negado a participar en el encuentro. Después, el presidente de la patronal española, que no puede estar contento con las manifestaciones en contra del empresariado que salen del Gobierno. Y para rematar, hasta el rey Mohamed le hace un feo a nuestro presidente y, en lugar de recibirlo en su palacio, se contenta con hacerle una llamada telefónica. Claro que su excusa es buena: el rey está de vacaciones en Gabón. Desde hace más de un mes. Se ve que el monarca marroquí sí que vive como un rey. Aunque desconcierta que teniendo en frente la Costa del Sol prefiera los resorts gaboneses. No parece un gesto de amistad. De cualquier forma, las relaciones con Marruecos van a seguir siendo difíciles, porque Rabat está en el empeño de anexionarse el Sáhara y tiene bazas para complicarle la vida a cualquier gobierno español. Especialmente a uno al que, según testimonio de una de sus ministras, le tiemblan las piernas.