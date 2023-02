Jubilarse de uno mismo

A lo largo de los años como director del Centro de Mayores Salvador Allende, de vez en cuando llegaban a mi despacho mujeres acompañando a sus maridos o padres para que los inscribiera en algún curso. Evidentemente los protagonistas no hubiesen venido por su cuenta.

En esas situaciones solía pensar que el señor se lo debería haber planteado antes, a las puertas de la jubilación a ser posible, cuando hubiera podido asumir la actitud y habilidad proactiva necesarias para afrontar su nuevo tiempo poslaboral, para evitar el dejarse llevar, inerme ante los cambios que se le avecinaban.

Me callaba también que a mi criterio el momento vital de esos señores requería de algún otro ajuste en las dimensiones cognitiva y social de su existencia. Porque venían con la loable pretensión de llenar un tiempo de su día, menos es nada, pero faltaba, para una jubilación satisfactoria, darle sentido a esa actividad, y no un simple rellenar las horas del día; molestasen o no en casa. Y es que, tengamos 60, 65 o vivamos en una residencia, la vida debería tener un sentido. Alguien tendría que estar a los mandos de la propia existencia. Como estuvo hasta alcanzar el periodo poslaboral, alcanzando metas, cuidando un estatus, siguiendo unos roles marcados y aceptados, unos horarios establecidos, disfrutando de una red familiar y amistosa…, todas esas cosas que otorgaban sentido y equilibro íntimo a cada persona.

Muchos abandonan el trabajo pensando que la pérdida de proyección vital sostenida en los años productivos quedará compensada con el simple consumo de tiempo libre. Nunca se percataron de cómo los ritmos diarios, las responsabilidades sostenidas, la valoración del entorno, incluso su autoimagen, trabajados a lo largo del periodo de madurez laboral, regulaban en una dinámica casi autónoma su entorno familiar y social, incluso su autoestima. En la jubilación todo ese plan desaparece poco a poco. Muchos aplauden ante la pérdida de obligaciones. Y, ciertamente, la aceptación optimista de un nuevo tiempo debería preludiar un recargo de energía vital para establecer un plan de vida novedoso. Si no se hace así, ese impulso, esa ilusión inicial, se adormecerá. Un nuevo automatismo se impondrá al margen de la voluntad de cada uno.

Aquellos señores carecían de ese impulso interno, no sólo de un calendario de actividades, que rellenar. Necesitaban una adaptación de sus estereotipos negativos sobre la vejez, unos conocimientos claros sobre salud emocional y ciertas habilidades básicas para mejorar su entorno social. Mas lo fundamental se resumía en una carencia interna: el sentimiento claro de poder gobernar su vida. Las investigaciones sobre la adaptación a una jubilación positiva definen el mantenimiento del control personal de la existencia como un factor fundamental en el sostén de la calidad de vida de un jubilado. Todas las investigaciones correlacionan el sentimiento interno de conducir la conducta propia, el entorno vital de cada uno, con las valoraciones positivas de bienestar. La adaptación eficiente, la salud funcional, y una visión de futuro abierta se condicionan positivamente si el jubilado localiza en su interior el dominio de su comportamiento diario. En el fondo no es otra cosa que renunciar a jubilarse de la vida.