Cartas al director de HERALDO: Víctimas colaterales de la vacunación

En ningún momento voy a poner en duda la eficacia que han tenido y están teniendo las vacunas en el devenir de esta pandemia, pero sí me gustaría hacer una pequeña reflexión en este sentido. ¿Que las vacunas nos han ayudado? Sin duda. ¿Que gracias a ello no ha habido tanta mortandad en esta última ola? Es obvio. Pero, ¿se han planteado ustedes si este beneficio vacunal ha sido así para todas las personas?

Voy a exponerles mi caso: Mujer de mediana edad con la doble pauta de Astra Zeneca. Primera dosis: diez días de cansancio extremo. Segunda dosis: debilitamiento de extremidades superiores e inferiores, actualmente salgo a la calle en silla de ruedas, más de un año y medio y siguiendo… Aconsejada por tres especialistas a no ponerse tercera vacuna bajo ningún concepto; que la segunda también sobraba… No soy antivacunas, como ya ha quedado demostrado, pero sí pido una comprensión y aceptación de la comunidad científica y sanitaria de que este hecho existe, aunque solo seamos un 0,001% los afectados. Bravo, por aquellos doctores que ven nuestra realidad e intentan lo indecible por ayudarnos y encontrar una solución a nuestro problema. Mi más enérgico rechazo a todos aquellos que dicen que lo estamos ‘somatizando’. ¿Pueden ustedes imaginar la impotencia que se siente ante esta afirmación? Por ello, demando una asistencia médica digna, así como una mayor investigación y relación entre las diferentes unidades interdisciplinares. No hablo en nombre de un colectivo, aunque pertenezco a varios, sino a título personal, pero creo que después de mi largo y angustioso periplo estoy en todo mi derecho de contar mi situación y lanzar este llamamiento de auxilio.

Araceli Pontaque Gracia. ZARAGOZA

Me río yo de la conciliación familiar

Me río, porque las madres trabajadoras con hijos tenemos que renunciar a una vida laboral plena a causa de un horario que no se pueda ajustar a nuestras necesidades sin tener que renunciar a una jornada completa. Eso me pasa a mí. Ningún horario se puede ajustar o cambiar, o entras en el horario que pone que siempre es demasiado pronto o tengo que hacer pocas horas con la consecuencia de tener unos ingresos ridículos, que no te permiten una independencia completa como mujer. Siempre dependiendo de los ingresos de tu pareja, si es que la tienes, o apáñatelas como puedas. Donde está la conciliación cuando yo hablo para un trabajo y les digo que yo no puedo entrar a las ocho, porque no tengo con quien dejar a mis hijos, y les pregunto si puedo entrar más tarde y la respuesta siempre es la misma: es que el horario de levantar en las residencias es a las ocho o a las siete y media y no se puede cambiar. Ese sería otro tema a tratar, el de por qué hay que levantar a una persona mayor a prisa y corriendo a esas horas de la mañana. Ya me ofrecen diez horas semanales, o veinte horas semanales, y digo yo ¿qué voy a ganar?, ¿qué voy a cotizar?, ¿qué pensión me va a quedar el día de mañana?, ¿qué aporto yo económicamente en mi núcleo familiar? Una ridiculez que no me llega ni para comer y un tiempo y esfuerzo que no se ve valorado de ninguna de las maneras. Yo no veo la conciliación familiar ni el apoyo a la mujer trabajadora de ninguna manera, y hasta que no se plantee la solución con muchos cambios, que los veo muy lejanos, seguiremos intentando hacer nada en una sociedad en la que no se valora el esfuerzo de las madres y que no facilita la integración laboral.

Graciela Guerrero Sanz. ZARAGOZA

La lengua materna

Hasta que he leído a la poeta galesa Menna Elfyn no sabía del conflicto entre Gales e Inglaterra. Aunque el movimiento nacionalista galés no haya provocado actos violentos para conseguir la oficialidad de la lengua minoritaria, un parlamento autónomo o la posibilidad de elegir una educación bilingüe. Núñez Feijóo, en el ‘XL Semanal’, nos contaba que en su niñez el 90% de la población rural de Galicia hablaba gallego; él con su abuela hablaba gallego y con su madre castellano, son sus dos lenguas maternas. Yo tenía un amigo zaragozano cuya madre era catalana y en su casa hablaban en catalán, eran bilingües; fue él quien me inició en la poética de Lluís Llach. Hace dos meses estuve en Chicago. Allí hay una comunidad de mejicanos de más de dos millones de personas que hablan español, es su lengua materna. No tengo ningún interés por la fabla aragonesa, nunca ha sido nuestra lengua madre; aunque estoy orgulloso de ser zaragozano y aragonés. La lengua materna impregna unas raíces importantísimas en el desarrollo personal y da identidad a una tierra, a una cultura. Parafraseando a Menna Elfyn, ¿por qué tenemos que ser el pueblo de la niebla y sentir que nos estamos disolviendo? Me miro en el espejo de las nubes y soy poca cosa bajo la amenaza de lluvia, y pienso que cada mañana el viejo amor se renueva como un regalo, como el collar que no puedo abrochar sin la ayuda del amor.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

Un respeto a los tilos

El otro día, pasando por Independencia, vi con sorpresa cómo unos obreros que estaban montando un andamio tenían un montón de elementos de hierro apoyados en uno de los tilos del paseo, e incluso al moverlos golpeaban con ellos las ramas del árbol. No sé el daño que estos golpazos podrán causar, pero creo que no es manera –y que no debe estar permitido– de tratar a nuestros árboles urbanos.

Maruja Ferrández Huete. ZARAGOZA

Diversificar inversiones

Tengo una pesadilla recurrente. Sueño que el Gobierno de Aragón, bajo el influjo de la diosa Circe, pretende, como a los compañeros de viaje de Odiseo, convertirnos a todos los aragoneses en rollizos cerditos. Un tercio de todos los cerdos criados en España proceden de Aragón. Casi toda la carne se exporta y nosotros nos quedamos con la contaminación ambiental y los pitones. Yo pensé que I+D se refería a investigar y desarrollar, pero parece que en esta versión se traduce como ‘inseminación y detritus’. Por otra parte, alguien más capacitado que yo debería indagar el porqué se empeña dicho Gobierno en destrozar la montaña con la burbuja blanca de la nieve. Tenemos ya unas excelentes estaciones, lo único que no tenemos es nieve, ni tendremos en un futuro. Al menos eso dicen los científicos. La otra joya de la corona tiene bastante más futuro, en mi opinión. Bien por las energías renovables, siempre con medida, respetando el paisaje y que además redunde en beneficio de todos, no sólo de las eléctricas o de los de siempre. No todas las medidas deberían valer en aras de crear puestos de trabajo. Votaría por diversificar las inversiones.

Nacho Barranco Sos. EL RUN (HUESCA)

