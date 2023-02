Cartas al director de HERALDO: Hablando de Formación Profesional Básica

Hablando de Formación Profesional Básica

Imaginen un aula de Secundaria de un instituto público de cualquier ciudad no pequeña. Imaginen ahora un puñado de almas en ebullición con un maestro cantante cuya batuta se rompe en pedazos cada día, a pesar de su tenacidad por pegar sus fragmentos por la noche para seguir adelante con su vocación docente.

Imaginen, ya puestos, que esta situación de enseñanza se produce con el objeto de ofrecer una última oportunidad de formación a un perfil de alumnado que tiene los pies más fuera que dentro del sistema, de lo cual resulta que la mayoría se autoboicotean por falta de miras y llenan de piedras el camino de sus compañeros de pupitre, porque nunca les enseñaron a respetar las cosas del prójimo. Y si todavía pueden hacer el esfuerzo, imagínense que el aparato administrativo que sostiene y financia todo el tinglado, desde la Consejería de Educación hasta el último técnico que valida títulos, licencias y demás formulismos, estira cada día más la cuerda entre la realidad a la que se enfrentan los maestrillos en sus clases y las hornadas de discentes que a golpe de tiktoks y demás zarandajas sumergen sus neuronas en una sopa superficial e inane que les precipita hacia placeres efímeros y cortoplacistas. Pero eso sí, cuando salta una voz contestataria que pretende escapar por unos instantes de esta esquizofrenia colectiva y osa plantear cuestiones a la jerarquía inmediata como ‘¿no deberían ocupar estas plazas otros candidatos, digamos, más receptivos a sacar provecho de nuestra oferta educativa y de las enseñanzas que hemos adaptado para que consigan mantenerse dentro del sistema y tirar para adelante con sus vidas?’, bueno, ya se pueden imaginar cuál ha sido la respuesta a estas demandas dirigidas al Servicio Provincial de Educación en Zaragoza capital. ¿O acaso no tienen ustedes imaginación?

Álvaro Checa Romero. ZARAGOZA

Gracias, Podemos

Vi en las noticias cómo una estudiante de la Complutense, el mejor expediente de su curso, al recoger su premio arremetía contra la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, premiada a su vez por esta institución por haber alcanzado un logro notable. Me ha enternecido la imagen, junto a otras, y no puedo menos que agradecer a todos ellos sus esfuerzos por sacarme de mi confusión e ignorancia. Gracias, Elisa, así la llamaban los líderes de Podemos, por hacerme consciente de que quienes no pensamos como tú somos fascistas. Gracias, Ione (Belarra), por recordarnos que quienes madrugamos, quienes crean puestos de trabajo son o somos unos parásitos que nos enriquecemos con el sudor ajeno; quizás el tuyo, aunque no sepas lo que es ganar un jornal fuera del partido. Gracias, Echenique, por interpretar para la ‘gente’ lo que no hemos entendido de la Consejera de tu partido, que erróneamente ha hecho autocrítica de la ‘Ley del solo sí es sí’; nos libras de la manipulación de los del puro. Gracias a todos ellos, muy especialmente a Pedro (Sánchez), por mantenerlos unidos en el ‘Gobierno de la gente’, que nos cuida y nos protege de las hordas fascistas que asolan el Estado. Qué haríamos las personas sin el ‘Gobierno de la gente’.

Juan Ignacio Pérez Calvo. ZARAGOZA

Plazas para maestros interinos

Soy un maestro jubilado que ha estado afiliado a un sindicato de la educación toda su carrera profesional. He visto miles de bandazos de ese sindicato que le han ido, poco a poco, alejando de los trabajadores de la enseñanza, mientras se han ido engordando los sindicatos amarillos, más ‘amables’. Pero, independientemente de mis reivindicaciones, a las que nunca se prestó atención, el comportamiento y actitud de los sindicatos en general y del mío en particular hacia los compañeros y compañeras interinos me parece sangrante y no puedo ser cómplice. El Gobierno, obedeciendo exigencias de Bruselas, plantea sacar las plazas correspondientes para estabilizar las plantillas y evitar la interinidad y la precarización. Las distintas comunidades se ponen a la obra y sacan las plazas que consideran oportunas para maestros interinos. Algunas sacan pocas y otras, como Canarias y Andalucía, cientos, incluso miles. Aragón, en el colmo del cinismo, saca cinco plazas para maestros o maestras exclusivamente de la especialidad de Alemán, para la que paradójicamente no se convoca ni una plaza a oposiciones libres. Es increíble que, pasada la pandemia y aplicados los recortes posteriores, Aragón solo necesite cinco maestros de Alemán para estabilizar su plantilla. Esto aboca a los maestros interinos a emigrar a Andalucía, Canarias u otras latitudes. Los envía la Administración aragonesa y los que aceptan sus propuestas. Como los enviados a Tarragona en los años 80. Los sindicatos no han presionado pensando en sus trabajadores; eso sí, se han mantenido en todas las mesas, que es más rentable que oponerse frontalmente a la Administración. Mi moral no me permite ser cómplice de lo que para mí es una tropelía propia de tiempos que consideraba pretéritos. Por lo que me di de baja como afiliado, dado que en estos momentos mi sindicato no representa ni mis ideales ni mis intereses ni los de los trabajadores de la educación. Solo me queda suplicar al Gobierno de Aragón que abra plazas de estabilización para maestros, lo que redundará en una mayor calidad de la educación y en una mejora de las condiciones de nuestros maestros y maestras, engrandeciendo así la comunidad escolar aragonesa.

Miguel Ángel Martínez Cayuela. ZARAGOZA

España y la política de defensa

En España se ha destapado la caja de los truenos con la donación de carros de combate Leopard a Ucrania. Los que se van a entregar llevan años parados y sin mantenimiento, ponerlos en marcha va a costar una fortuna. La dejación por parte de los responsables políticos y también de defensa ha conducido a esta situación. ¿Se puede achacar la responsabilidad a este Gobierno? Sí, pero también a todos los gobiernos anteriores. El último ministro de Defensa que era militar en activo fue el general Gutiérrez Mellado (1979), no ha vuelto a haber otro. Todos los gobiernos se han despreocupado de la defensa nacional, ha sido el primer departamento al que recortar su presupuesto. Les ha parecido que con ser miembro de la OTAN estaba todo resuelto, y no es así. La guerra de Ucrania ha despertado a la decadente y sumisa Europa; la defensa es algo muy serio y que no se puede dejar abandonada esperando que sea el Tío Sam el que se encargue. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, decían los romanos. Volviendo a España, "¡qué buen vasallo si hubiera un buen señor para servirle", dice el Cantar del Mío Cid. Han pasado ocho siglos y sigue vigente, pues el soldado español es excepcional, pero no hay quien lo dirija adecuadamente, se necesita un buen señor al que servir.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

