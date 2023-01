Occidente y la ayuda a Ucrania

No cabe duda de que la OTAN y la Unión Europea, y con ellas España, deben mantener su ayuda militar a Ucrania. Una victoria de Putin, además de suponer una inicua recompensa para una grave violación de la soberanía de un país y del derecho internacional, sería muy peligrosa para la estabilidad de las democracias occidentales.

Pero al tiempo que se envían armas a los ucranianos, hay que evitar una confrontación directa entre Occidente y Rusia, e ir preparando la posibilidad de una salida diplomática.

El envío de carros de combate a Ucrania, decidido la semana pasada tanto en Europa como en Estados Unidos, es una medida necesaria para dar al país invadido la oportunidad de resistir una nueva ofensiva del invasor y de recuperar el territorio ocupado. Pero no cabe duda de que, por la capacidad ofensiva de los tanques, supone también una escalada en la intensidad del conflicto, que responde a la efectuada por Rusia con sus preparativos y anuncios para continuar la guerra. Aumenta por tanto el riesgo de una confrontación directa entre la OTAN y las fuerzas rusas, un escenario sumamente peligroso que hay que evitar a toda costa. El frente está ahora mismo prácticamente estabilizado, y puede decirse que Putin ha fracasado en su objetivo principal: ocupar o subyugar Ucrania completamente. Pero el propósito de Kiev de recuperar íntegramente sus territorios, incluyendo Crimea, -algo lógicamente irrenunciable- es posible que no resulte realista a corto plazo. La contienda podría así alargarse de manera indefinida, con todas sus secuelas de muerte, destrucción y daños económicos, además de la amenaza constante de las armas nucleares. Occidente tiene por ello que plantearse, sin cejar en la ayuda militar a los ucranianos, hasta dónde puede llegar en su apoyo y cómo podría abrirse una negociación en condiciones favorables para Ucrania. No hay que permitir que Putin obtenga un premio de su agresión, pero tampoco que la guerra se cronifique.