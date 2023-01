Cuando era joven estudiaba lo justo y trabajaba los veranos. Pensaba ser como Pepe Hierro, sin contar con que el proletariado había muerto: ya nadie se jubilaba en la fábrica en la que entró de aprendiz. Como siempre leía el HERALDO o algún libro me llamaban ‘el intelectual’ despectivamente. Al sonar la sirena lo dejaba todo y me dedicaba a tratar de escribir.

El verano del 91 ascendí muy alto montando andamios: hasta la cúpula del Pilar, desde cuya cruz y sentado a horcajadas, contemplé los tejados de Zaragoza. Aprendí a decir ‘no pasa nada’ a cada piso que remontábamos bajo una normativa de seguridad semejante a la que llevaban en la guantera los kamikazes.

En esta columna, el pasado junio, les hablé de Poetodos donde, tras una mesa con libros, conocí a quien los ofrecía, mientras repartía pinturas y cuadernos de actividades entre los críos. Después de aquel día ya nunca volvimos a cruzarnos. Era Rodrigo Córdoba, coeditor de Zoográfico (una editorial artesanal centraba especialmente en poesía y teatro).

Rodrigo, con sus prensas y su cariño, comenzó editando a mano y a eso —a la edición del trabajo y las ilusiones de los demás— dedicaba su esfuerzo y su dinero. También debió de tener a Pepe Hierro en mente, porque no le importaba el trabajo físico, ni la altura. Ese salario le concedía su libertad y no se llevaba trabajo a casa: con el cuerpo cansado, pero con la mente inmaculada, se entregaba a su familia y a sus proyectos editoriales.

En octubre se dio un desenlace trágico. La prensa informó de la muerte de un trabajador mientras realizaba trabajos en altura en Sanchinarro. Rodrigo era un perfecto desconocido para mí y para el redactor de esa noticia, ignorante de qué dejaba tras de sí definitivamente inconcluso.

Yo, que ya he olvidado qué es estar colgado de una cuerda, me acuerdo mucho de él, de la dignidad de un sueldo de mierda (con perdón) y de la familia con la que compartí mesa en Fuendetodos (y a quienes deseo paz y consuelo). Desconozco los premios que recibió y doy por hecho que pasó inadvertido ante los gurús culturales. No obstante, si alguna vez cae en sus manos un ejemplar de Zoográfico, mírelo con cariño y concédale usted el premio ‘Ojo Cálido’.