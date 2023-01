Cartas al director de HERALDO: Querida Pepa...

Querida Pepa...

Tuve el enorme honor de cuidarte durante tus 25 semanas de vida, dentro de la tripa de tu mamá, Inés. Sé lo mucho que te deseaban tus padres, abuelos y tías y sé lo tremendamente feliz que se sentía tu mamá embarazada. El jueves 26, apenas unas horas antes del maldito accidente que os segó la vida a los cuatro y al señor que viajaba en el otro vehículo, estuve con tu mamá en la consulta escuchándote y hablando de ti.

Estabas creciendo y engordando muy bien y tu mamá, siempre alegre y sonriente, antes de irse me dio un abrazo y me dijo: "Estoy tan feliz y tan contenta con mi embarazo". Fue de verdad un precioso abrazo que ahora no quiero ni puedo quitarme de la cabeza. Sé que estáis todos ya en el cielo, en ese "mar amoroso de Dios" que decía el papa Benedicto XVI, no me cabe la menor duda. Pero quería escribirte estas líneas porque, cuando salieron las primeras noticias sobre el fatídico accidente, nadie te nombró y no quería dejar de hacerlo yo; ahora ya lo dicen, pero igual quería decirte que fuiste una niña muy deseada y querida y que, al igual que tus padres y hermano, siempre estaréis en nuestro corazón. Descansad en paz.

Javier García Pérez-Llantada. ZARAGOZA

Más sobre la subida de las pensiones

En España, el sistema de pensiones es contributivo, cada uno cobramos la pensión en función de lo que hemos cotizado; así que se nos puede subir a todos linealmente la pensión, ya que si nos corresponde más subida también hemos pagado más a lo largo de los años. Y habla un vendedor de grandes almacenes, con 44 años cotizados, cuya pensión no es de ministro ni nada parecido. Mi empresa nos incluía en nómina todos los pagos que recibíamos, incluidos los incentivos por objetivos; esto me supuso una pérdida en el valor de mi pensión, toda vez que cotizaba por encima de lo establecido para mi categoría profesional, pero a la hora de calcular la pensión no me beneficiaba de lo cotizado de más. En cuanto a que los pensionistas no pagamos nada, es un error, personalmente contribuyo con el 15,04 % que me descuentan de IRPF. Por cierto, para este año nos tienden la trampa de que nos rebajan el IRPF, pero cuando hagamos la liquidación el próximo tenemos que devolverlo, con lo que si habitualmente tengo que pagar sobre 400 €, en la liquidación del próximo año igual son 1.000. Tuve un tío que estuvo 50 años de ganadero y cuando empezó tenía que pagar los cupones del SOVI (seguro obligatorio de vejez e invalidez), pero cuando pasó a ser Seguridad Social establecieron cuotas y cada uno cotizaba por lo que quería. Mi tío se decidió por la más baja, y cuando se jubiló se lamentaba de que después de 50 años cotizando le habían quedado menos de 400 pesetas de pensión; no llegó a entender que si no metió dinero en la hucha, mal podía sacar mucho. Por lo tanto, si las pensiones son contributivas, las pensiones no contributivas deberían ser abonadas por los Presupuestos Generales del Estado, y no con las cotizaciones de los trabajadores.

José Luis Salvador Murillo. ZARAGOZA

Me duele España

Escuché en una emisora de radio las lindezas que tuvo que oír Isabel Díaz Ayuso en la Universidad Complutense de Madrid. Se la llamó facha, cucaracha (palabra con que los nazis insultaban a los judíos), se le dijo "tu madre te tuvo que abortar" y se le gritó asesina, entre otras cosas. Ella, que es una señora, como demostró cuando tuvo que hablar, escuchó a la alumna ‘más brillante de la Universidad’ una serie de tonterías, incongruencias y sandeces más propias de personas zafias, incultas y con poca talla intelectual. ¡Cómo serán de brillantes las últimas de la clase! ¿Qué pasa en nuestras universidades? ¿Quién inculca qué a nuestros jóvenes, que han nacido en democracia, para que tengan este odio a los que no piensan como ellos? ¿Qué país van a encontrar nuestros nietos si vivimos inmersos en una continua lucha entre izquierdas y derechas? Pongamos seriedad, inculquemos valores positivos, hablemos de respeto, de sana convivencia, de tolerancia con los que no piensan de la misma manera. Quiero ver cómo la izquierda de este país, al que muchos amamos, condena estos hechos sin paliativos. No entiendo cómo todo un ministro de Universidades defiende esta situación. ¿Qué dirá el Consejo de Rectores? ¿O callará acobardado? Trabajemos todos juntos por una sociedad más justa, más humana, sin odios y sin violencia, y hagamos de España un gran país.

Mari Carmen Buatas Román. ZARAGOZA

Permisividad con la ‘ocupación’

España, único país de Europa que no languidece cuando se habla de ocupar viviendas. Cuando no se prohibe, está permitido y al hacerlo se deja abandonados a dueños y vecinos que lo sufren y se manda un mensaje de permisividad al ocupante. Nuestras leyes permiten la impunidad cuando afrontan este tema. Parece ser un gran tabú, con riesgo de ser acusado de poco social, pero en realidad la ocupación esconde un gran foco de problemas sociales graves para todos. ¿Cuántos sucesos con drogas, peligros, descontrol, miseria y violencia conocemos en pisos de ocupas? Permitir ocupar es dar un mensaje de dejadez, de indiferencia hacia los problemas sociales y de injusticia hacia el ciudadano normal y corriente, que sin comerlo ni beberlo sufre las consecuencias. Sin duda hay que mejorar la resolución de los problemas sociales. Pero el sinsentido de ocupar nos hace hundirnos cada vez mas en la ciénaga de la miseria desestabilizando el equilibrio social. Permitir ocupar es la nada. Es decidir no hacer nada para solucionar.

Cristina Sande Cecchi. Zaragoza

Somos machistas

El machismo es la percepción, más o menos explícita, de que los hombres estamos por encima de las mujeres. Sí, tan feo como suena. Y los casos de violencia machista no son sucesos aislados, sino una construcción cultural que se inicia con el más inocente comentario sobre el aspecto físico o esa broma graciosa, dejar que ellas dediquen más tiempo al cuidado de los niños, los celos y toda una sucesión de comportamientos que nos llevan hasta casos más graves de violencia. Ninguno nos queremos sentir parte del problema, es normal. Sin embargo, creo que es algo inocente pensar que no tenemos nada que ver. Cómo será la cosa, cuando la víctima de una agresión sexual se siente en la necesidad de rechazar una posible indemnización por miedo a que no la creamos socialmente. Lo mínimo sería no sentirnos tan ofendidos cuando nos interpelan, hacer más por ser parte de la solución y revisar nuestras actitudes para dar pasos en la solución de la violencia hacia las mujeres.

José Manuel Castellote Calvo. ZARAGOZA

