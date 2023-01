Cartas al director de HERALDO: Mi médico de siempre se jubila

Mi médico de siempre se jubila

Mi médico, el de siempre, me dice que se va a jubilar dos años antes de los 65. "¡Claro! –le dije–, con lo que gana habrá ahorrado suficiente". Abrió un cajón y sacó su nómina. Con dedicación exclusiva, 38 años de antigüedad, tras una larga carrera, un doctorado, un MIR y dos oposiciones nacionales, y trabajando de 8.30 a 15, menos los martes que se debe quedar hasta las seis… pues 3.100 euros en mano.

No es un mal sueldo y para mí lo querría, pero con la responsabilidad que se le exige pensé que estaba mal pagado. Comenté: «¿Le quedará buena pensión?». Después de cotizar al máximo nivel, por jubilarse dos años antes le iban a quedar 2.000 euros netos. Volví a pensar que no era poco, pero claro la rebaja es sustancial. Me atreví a comentarle que si le iban a restar pensión, que esperara a jubilarse como a los 65 y así perdería menos… Don Julio me cogió la mano, cruzó su mirada con la mía y dijo: «Me jubilo porque ya no siento nada frente a vosotros, porque ya no vibro con vuestro dolor o infortunio, porque antes iba a veros al hospital cuando os ingresaban y ahora ya no me importáis; porque hasta miraba las esquelas por si acaso alguno de vosotros había fallecido. Me jubilo porque ya no hago medicina sino cadena de montaje sanitario, por eso me jubilo, porque he dejado de querer ser médico. He dado mi juventud y casi toda mi vida para estudiar y estar al día, he pasado angustias, he visto el dolor, he sufrido vuestros pesares como si fueran míos y ahora estoy cansado… No me arrepiento de lo hecho, pero la sociedad no se ha portado bien conmigo y en mi otra vida no volvería a ser médico». Don Julio miró a la pantalla, cerró mi historia y sin casi despedirme salí con la cartilla que era lo que había ido a buscar. Luego pensé que si don Julio se iba, otro vendría, pero me equivoqué ya no hay don Julios.

Muchos cánceres tienen su origen en las sustancias tóxicas que metemos al organismo. Pero no se repara en la cantidad de cánceres que tienen su origen en ambientes laborales tóxicos. Al cabo del año pasamos muchas horas en ambientes altamente corrosivos, con malos compañeros, holgazanes y malos jefes que asignan las mayores cargas de trabajo a los eficientes en vez de exigir a los ineficientes. Ante dicha tesitura algunos trabajadores optan por cogerse bajas por temas psicológicos, depresión, ansiedad; lo que supone escurrir el bulto, puesto que a la larga no solucionan los problemas. Otros trabajadores aguantan y aguantan hasta que un mal día les diagnostican un cáncer producto de toda la rabia acumulada.

Lo que no se hace por amor se hace por obligación. No hace mucho, al lado de mi negocio había un locutorio. Este locutorio llevaba allí mucho tiempo funcionando y lo regentaba una buena familia de ecuatorianos. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló, empezó a no ser rentable y el padre le rogó a su casero que le bajara el alquiler, pero este se negó. De modo que al poco tiempo, con pesar para ellos y para toda la calle, la familia tuvo que bajar la persiana y marcharse. El local estuvo mucho tiempo vacío hasta que el dueño se vio forzado a bajar el alquiler y lo cogió otra persona. Al principio, este nuevo inquilino pagaba bien, pero con el tiempo empezó a retrasarse en las mensualidades. Hasta que el propietario se vio obligado a denunciarlo e ir a juicio con el consiguiente gasto… En fin, como dice otro refrán, la avaricia rompe el saco. Desde entonces ya han pasado varias personas por el local y si la economía no remonta ya veremos lo que pasa.

De niños muchos hemos asistido a los karts que hay junto a Bomberos, al lado del centro cívico. Allí nos explicaron las normas básicas para evitar un peligro inminente, tanto para el conductor como para el peatón. ¿Por qué este rollo? Porque no se puede ya ni cruzar tranquilamente un paso de peatones porque debes parar hasta que el coche en cuestión te ceda el paso. Así, a menudo pasan seis o siete coches a una velocidad de vértigo... Y ojo no les digas nada que aun encima se les subirán los humos. En la plaza poeta Miguel Hernández los coches aparcan de forma que crean en el paso de peatones un punto ciego, y en más de una ocasión casi he sido atropellada. Y no hablaré de bicicletas o patinetes que teniendo tú verde el semáforo debes parar para que pasen. No hay derecho, y al final lo vamos a pagar los que no tenemos coche. Si llegáis tarde no es culpa del que tiene que cruzar, así que menos mala leche y más educación vial. Va también para las personas que no cruzan bien. Por algo hay señales.

Ciudadanos se reunió para hacer cambios en su estructura, que no en su ideario, al objeto de obtener una supervivencia que ya muy pocos le conceden. Yo quiero mostrar mi apoyo a Inés Arrimadas, que, cogiendo un partido en ruinas, tras la espantada de Albert Rivera en 2019, ha sabido reflotarlo y mantener, con su sabiduría política y acertadas intervenciones en el Congreso, un grupo en riesgo de extinción. En este delicado momento, ha dado un paso atrás, renunciando a su liderazgo, para permitir que su proyecto liberal, de centro, siga vivo, haciendo de bisagra entre la izquierda y la derecha, para moderar la política de este país. No en balde, de los cinco partidos centristas de la historia de España, es el que más tiempo ha durado. El buen capitán es el último que abandona el barco. Inés, tu constancia y fortaleza, tu saber estar, garantizan tu calidad política. Y espero verte algún día presidiendo el Gobierno de España. Ánimo, Inés, y como se dice aquí en Aragón, no reblar. Suerte.

Una de las ventajas de la era digital es que nuestra capacidad comunicativa parece no tener límites. Así, el milagro de la conversación humana –regulando cuando hablar y callar, cómo pedir y ceder la palabra–, por vivir conectados en demasía, se ha visto reemplazado por el Whatsapp. Pese a ser una alternativa práctica y eficiente, por ejemplo cuando dos personas residen en ciudades alejadas y no pueden mantener otro tipo de interacciones, adolece de no ser escuchados como sucede en cualquier conversación telefónica. Y es que este remedio digital no deja de ser un complemento de conversar que, eso sí, funciona casi siempre con la precisión de un reloj suizo.

