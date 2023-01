Basta con haber visto por televisión las imágenes del encuentro en Barcelona entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, para darse cuenta de la buena sintonía y cordialidad que hay entre ambos. Esa cordialidad puede depender de que siempre es más fácil entenderse directamente (sin intérprete).

Pudiera ser que Sánchez sepa hablar francés, o que ambos se comunicasen en inglés. Y así se firmaron acuerdos que más allá de ser puntuales, el clima en el que se firmaron significó la ratificación de algo que ya era un hecho desde hace muchas décadas: la amistad hispano-francesa.

Desde que el presidente francés Gaston Doumergue inauguró con el rey de España, Alfonso XIII, la espléndida estación de Canfranc, en plena Jacetania (1928), no nos habíamos encontrado un con un hecho así. En realidad -ya es sabido que las relaciones con los vecinos no suelen ser muy buenas-, España y Francia no han sido históricamente malos vecinos. No es el caso de Alemania y Francia que tuvieron que hacer un esfuerzo gigantesco después de la Segunda Guerra Mundial para arreglar una rivalidad de siglos. En realidad, Francia apenas luchó contra el pueblo español. Solamente en la guerra de la Independencia.

Durante los siglos XV y XVI, las luchas entre españoles y franceses fueron constantes. Pero estuvieron teñidas de una cierta cortesía. Siempre hubo inmigrantes en los dos sentidos. Aragón mismo está plagado de apellidos franceses. Aquí llegaron legionarios romanos del Bearn y de la Occitania. De hecho, Aragón y Navarra nacieron de jefes carolingios (el conde Aureolo). El mismo Aznar Galíndez era un conde carolingio.

Durante la conquista de Zaragoza, Alfonso I el Batallador contó con muchos combatientes francos. Gastón de Bearn estaba al mando. En tiempos de Felipe IV también entraron y se establecieron inmigrantes franceses. Aquí llegaron muchos exiliados que huían del Terror Revolucionario francés.

Pero también a la inversa, hubo muchos españoles exiliados a Francia. Empezando por los afrancesados de la guerra de la Independencia (Goya), siguiendo por los liberales que huían de la persecución absolutista, y el montón de exiliados republicanos tras el triunfo de Franco.

La admiración decimonónica francesa por el arte y la cultura españolas no tienen parangón. Los compositores Ravel o Bizet, el pintor Edouard Manet, el literato Víctor Hugo (Hernani)… Y aún dura. La guitarra española.