Dependencia / independencia

En nuestro país nunca han pactado los dos partidos mayoritarios, por ello las formaciones de gobierno necesitan los votos de partidos autonómicos para tener una mayoría en el Congreso (176 votos) que permita sacar adelante las propuestas.

La Coalición PSOE-U. Podemos que forma el Gobierno suma 153 diputados, y dentro de los 48 escaños que tienen los partidos catalanes, Junts x Cat, ERC y CUP suman esos 23 votos que le dan al Gobierno la mayoría precisa. Cataluña tiene tanta fuerza en el Congreso que si no hay acuerdo entre los partidos grandes, los autonómicos catalanes pueden mantener o hacer caer al gobierno. Se ve el peaje que hay que pagar por ello en cada legislatura, concesiones de inversiones millonarias como la construcción del gaseoducto Barcelona-Marsella, el Corredor del Mediterráneo y el control conjunto para la ejecución de las inversiones estatales, además de la integración de la policía autónoma en el CNI, cuando no lo está ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional, y otras concesiones de las que no se informa. Pero además son enormemente importantes las concesiones políticas en relación a los avances independentistas. Se empezó con un indulto para los promotores de las aspiraciones de independencia y se siguió con la modificación de los delitos de sedición y malversación, reformando el Código Penal aun a costa de reducir las protecciones del Estado. Con ello se consigue que actos como los del 2017 no sean encajables como levantamientos contra el Estado si no hay violencia y altercados públicos, y que el uso del dinero público con finalidades nacionalistas no sea punible si no hay enriquecimiento personal. Incluso la UE está sorprendida con la reducción de penas para la malversación y ha pedido revisarla. En la dependencia política del Gobierno, ahora los partidos que lo apoyan plantean conseguir el objetivo último, un referéndum territorial legal cuyo resultado sea aceptado por todo el país. La Constitución española se aprobó a través de un referéndum nacional. Modificarla en aspectos importantes, ¿no debería ser también a través de una consulta nacional? ¿O quizá debería cambiarse la ley electoral?