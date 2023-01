Cartas al director de HERALDO: Las ayudas del Gobierno y el camarote de los Marx

Las ayudas del Gobierno y el camarote de los Marx

¿Alguien puede pensar que con unos dineritos salidos de aumentar aún más nuestra deuda se pueden comprar los votos de los jóvenes? Desde luego, si eso es efectivo sería mejor empezar a organizar cursillos a los padres para que enseñen a sus hijos el valor de un voto. Vivir al día pensando en el hoy únicamente puede traer desastres y, por desgracia, esa parece que es la idea de nuestro Gobierno para con los jóvenes.

A las personas que ya tenemos algunas canas nos enseñaron a apreciar y saber el valor del dinero, tanto lo que cuesta ganarlo como lo que cuesta ahorrarlo, que aún es más difícil. Si seguimos con el ‘lo quiero ya y ahora’, nunca haremos casa ni familia y mucho menos país. Recuerdo la lectura del contrato de Groucho y Chico en la escena del camarote de la película ‘Una noche en la ópera’, de los hermanos Marx, cuando cada vez que se decía aquello de "artículo primero, la parte contratante de la primera parte, etc., etc.", el hermano terminaba añadiendo la coletilla "y dos huevos duros". Eso es lo que está haciendo nuestro Gobierno, que tiene un cierto parecido al famoso camarote, pero en vez de dar risa da miedo y hace llorar. Unos dicen una cosa los otros añaden su ideología, en muchos casos se contradicen, pero al final, aunque ni ellos saben cómo queda la ley, la proponen y la cambian. En las medias verdades, las falsas estadísticas y el aquí vale todo para seguir en el sillón ya nadie sabe la verdad de la situación en la que estamos. Por eso, cuando reparten y reparten y, por supuesto, se quedan con la mejor parte, deberían añadir ‘y dos huevos duros’ y así todos contentos sin saber lo que han ofrecido y pactado. Y lo peor es que, en la mayoría de los casos, no llega a quien debería llegar

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

Inteligencia artificial

La RAE ha elegido ‘inteligencia artificial’ (IA) como la palabra del año 2022. Las razones son su importancia y peso en los medios de comunicación, junto a las confusiones que han surgido en torno a su escritura. Esta nueva herramienta cada vez toma más presencia en muchas actividades socioeconómicas. Su capacidad de aprendizaje, sobre todo en tareas repetitivas, elimina puestos de trabajo de similares características, pero sigue precisando de la labor humana, sobre todo en tareas que requieren mayor complejidad; la IA es una colaboradora de la labor humana. Ello permite elevar el conocimiento humano en su manejo, junto a una mayor calidad de los puestos de trabajo, unido a una mayor remuneración; es la nueva industrialización, que en el pasado precisó de un conocimiento humano básico: leer, escribir y funciones básicas matemáticas. Pero estas nuevas tecnologías precisan de mayor formación y educación que la industria del siglo XX. Las tendencias tecnológicas para este año recién estrenado son: metaverso, IA y superaplicaciones Si estamos reconociendo que las nuevas tecnologías son el futuro, ¿por qué los poderes públicos siguen sin hacer transformaciones en los sistemas educativos y universitarios? Ninguna de las dos fuerzas políticas que han gobernado ni tienen ni esperan realizar estos necesarios cambios, poniendo en riesgo la convivencia democrática por el incremento de las desigualdades y las brechas digitales. Menos leyes educativas en función del color político y más regulaciones educativas consensuadas, que tengan puesto el foco en las tendencias socioeconómicas del futuro.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

El valor del agua

El 70% de nuestro planeta está cubierto de agua, pero solamente el 0,25% es potable. En la actualidad, cerca de 3.000 millones de congéneres no tienen acceso a ella o lo tienen muy difícil. Allá por finales de los años cuarenta nuestro padre nos había inculcado ‘rebañar’ con una migaja de pan el plato, para que nuestra madre no tuviera que gastar mucha agua. También recuerdo que ante las sequías se sacaba un santo en rogativa pidiéndole que lloviera. Hoy, agricultores y ganaderos se manifiestan por doquier solicitando trasvases (Tajo-Segura) so pena de ir a la ruina. También la OMS nos aconseja no estar más de cinco minutos en la ducha. Termino con una estrofa del poeta J. A. Rey del Corral que le dedicó a J. A. Labordeta en su libro ‘Cancionero de dos mundos’: "Deja que canten las jotas los secanos, la sequía, las tierras con cuentagotas no las salva ni María". Pues eso, no echar agua... ¡ni al vino!

Indalecio Alquézar Juste. ZARAGOZA

Un año difícil

Ha comenzado 2023 con un presidente del Gobierno que ha hecho de la mentira práctica habitual. Dado que va a ser un año electoral es previsible que Sánchez continúe tratando de mentir a los españoles para captar votos. Hay numerosos antecedentes. Entre ellos: dijo que Podemos le quitaba el sueño, tres años lleva gobernando con ellos; no habría indultos y sí los ha habido; que penalizaría la rebelión, pero ha despenalizado la sedición; iba a combatir la malversación, pero ha reducido su sanción; traería a Puigdemont y ahí sigue; hasta veinte veces dijo que no pactaría con Bildu, sin embargo gobierna con su apoyo y accede a todas sus peticiones; nos dice ahora que el proceso separatista se ha acabado y los independentistas le replican que siguen con su hoja de ruta; dijo ser partidario de la separación de poderes, pero trata de controlar el Tribunal Constitucional; que hay que negociar, pero insulta a quien no se somete a sus exigencias; rechaza propuestas económicas de la oposición y, posteriormente, las hace suyas; se comprometió a no subir los impuestos y ya lleva 54 subidas fiscales; que controlaría el precio del gas, pero se ha triplicado y ahora vende sus éxitos sociales con un cheque de 200 euros al año. Se le votó presentándose como PSOE y ha acabado en otro partido, el sanchista. Va a ser un año muy difícil para los españoles y para España.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Advertencia tardía

El Ayuntamiento de Zaragoza está multando a los comercios por dejar la basura en la puerta. Pasan unos agentes de la Policía para informar de que no se pueden dejar las bolsas de basura (que no son restos de comida) en la puerta y que si pasan y hay bolsa te multarán. Bien, quedo informada. Pero a los tres meses me llega una multa con fecha anterior a la información... ¡Genial! ¿A quién aplaudo? Igual es algo personal porque en todas calles del centro de Zaragoza hay bolsas de basura y no han multado. Hice una reclamación y no sirvió de nada. Gracias, Ayuntamiento, por hacer las cosas bien.

María Paz Inúñez Lahera. ZARAGOZA

