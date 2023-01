Moderada... mente

Qué es un moderado? No lo sé, pero me imagino la respuesta inmediata de algún amigo o amiga si le hago esa pregunta, jugando con las palabras del poeta: "¿Y tú me lo preguntas...? Tú, no". Puede que tengan razón, no lo cuestiono, pero me gustaría saber por qué: para enmendarme, si es posible y realmente merece la pena; o para perseverar en mi actitud, si no es el caso.

Ya se sabe que hay quienes utilizan el término como un elogio y quienes lo usan como un insulto; o incluso quienes lo emplean indistintamente, en un sentido u otro, según convenga. No en vano, así como en otros tiempos lo que se llevaba era la radicalidad (en su sentido etimológico, ya saben: ir a la raíz) estos días asistimos a una paradójica (por intemperada, podríamos decir) exaltación de la moderación. Aunque en esto también deberíamos distinguir lo que corresponde al temperamento natural o a la educación del carácter.

De hecho, si hablamos de esto último, no cabe duda de que la moderación es una virtud, tal como la define el Diccionario: "Cordura, sensatez, templanza en las palabras o acciones". O como la consideraba el maestro Gracián, como una condición más de la prudencia, recomendando huir de todo exceso. Aunque no sé yo si en su tiempo, o en el nuestro, con su misoginia y su estilo directo y tenaz, don Baltasar hubiera sido considerado como tal, como un moderado. Siguiendo a uno de los siete sabios de Grecia, Gracián definía la sabiduría como la moderación en todo: "El sumo derecho se hace tuerto y la naranja que mucho se estruja llega a dar lo amargo. Aun en la fruición nunca se ha de llegar a los extremos. El mismo ingenio se agota, si se apura, y sacará sangre por leche el que esquilmare a lo tirano". Sí, claro, pero siempre y cuando lo que tratemos de estrujar o exprimir sea el derecho o la naranja, y no otra cosa. Yo qué sé, una vida, por ejemplo. De otro modo sonaría raro, casi como un oxímoron, que alguien pueda insultar, traicionar, robar, asesinar o tiranizar "con moderación", y que lo elogiemos como tal, por la delicadeza y el refinamiento con que lo haga, con una sonrisa en la boca y sin apenas levantar la voz. Seguramente el cuidado de las formas es la condición y el punto de partida: evitando el ruido, el engaño y la hipérbole. Pero no el de llegada.

Lo que hoy caracteriza al moderado, más allá de la educación y el respeto a las formas con los que defienda sus ideas, es el hecho de no cuestionar el núcleo hegemónico de valores que conforman el discurso dominante

Desde un punto de vista histórico, como se sabe, el término ‘moderados’ sirvió en el siglo XIX para caracterizar a los liberales de orientación conservadora, a diferencia de los ‘exaltados’ o progresistas. Pero en nuestro tiempo tales distinciones han perdido casi todo su sentido. Todos se reclaman moderados y progresistas a la vez, y seguramente todos lo son. Y todos consideran y elogian como moderados a quienes, en el bando contrario, más se parecen a ellos (o menos les llevan la contraria), aunque no les vayan a votar. Lo que caracteriza en esta situación al moderado, hoy día, más allá de la educación y el respeto a las formas con los que defienda sus ideas, es el hecho de no cuestionar el núcleo hegemónico de valores que conforman el discurso dominante. A veces ese discurso puede estar del lado de la ley y a veces en contra de ella (como sucede en el caso de quienes incumplen las normas o las resoluciones judiciales ‘moderadamente’, y son consentidos o incluso aplaudidos por ello). Pero en todo caso el radical o el exaltado es quien cuestiona esa hegemonía. Por eso el moderado presume de no querer imponer su opinión a los demás: no porque sea más ecuánime o respetuoso, sino porque o no le importa o porque está ‘fundamentalmente’ de acuerdo con ellos. O por eso defiende un peculiar relativismo (moderado, claro) cuyos límites son, precisamente, los de su propia opinión. Para los ajenos siempre quedarán inmoderados e hiperbólicos epítetos con los que expulsarles del céntrico paraíso de la moderación.

En relación con esto último, si hacemos caso al mencionado Gracián, cabe pensar también si esa presunción no sería ya un rasgo de intemperancia o inmoderación. Pero resulta también curioso, cuando menos, que quienes alardean de esa neutralidad y esa mesura en el juicio sean quienes desde los púlpitos mediáticos y académicos o desde las páginas de los boletines oficiales (o desde ambas atalayas a la vez) moderan y modelan nuestra opinión y prescriben no sólo lo que podemos y debemos pensar o decir, sino incluso lo que debemos comer, vestir, cantar, amar o sentir. Moderada... mente, claro.