Identidad de las bacterias

Tenemos más bacterias ajenas que células propias: tenemos o nos tienen ellas. Si esas bacterias pudieran organizarse, hablar o escribir concluirían que son un organismo bacteriano que contiene una gran cantidad de células humanas.

Si tuvieran nuestro ego (conciencia, autoestima, remugación incesante del yo) seríamos para ellas casi un estorbo o un organismo parásito o, como mucho, un simple contenedor… que no es poco. Pero debe ser una simbiosis positiva, si no ya habríamos roto. Un estudio revela que una parte de esas bacterias que llevamos o nos llevan las compartimos entre humanos: primero en las familias y en general entre los que estamos cerca. Va a ser verdad el viejo adagio de que ‘el roce hace el cariño’; verdad bacteriana. El estudio, en nature.com, apunta también a los contagios, como sabemos cuando un resfriado entra en clase, en casa, etc.

Quizá estos descubrimientos aconsejen mantener la mascarilla en sitios donde estamos muy ‘pretos’, como en el transporte público. Total ya nos habíamos acostumbrado, y hasta le encontramos algunas utilidades no previstas como, por ejemplo… [emoticono pensativo]... un grado más de intimidad, cierto descanso facial (un burka voluntario, de quita y pon)… incluso, la clásica invisibilidad. Es posible que la famosa idiosincrasia o identidad de una comarca, una ciudad, una tribu o incluso una nación, no sea más que las bacterias que nos vamos pasando el vecindario. La famosa empatía… es bacteriana. Las bacterias, en todo caso, son nuestra vía básica a la inmortalidad.