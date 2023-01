Cartas al director de HERALDO: El esperpéntico espectáculo del PAR

El esperpéntico espectáculo del PAR

Dice un proverbio africano que cuando los elefantes luchan es la hierba la que sufre. Pero no se dan cuenta los elefantes de que si la hierba desaparece ellos se quedan sin parte de su comida. Como simpatizante del PAR, veo que esta lucha interna tiene demasiadas aristas como para que se solucione de forma razonable y para bien de este partido.

Da la impresión de que el Sr. Izquierdo, que avaló a los militantes mal inscritos del congreso lo que es uno de los puntos de judicialización, debe de tener muy buenos contactos para que el juez admita a trámite el recurso y no admita las alegaciones de Aliaga. Por otro lado, da la impresión de que tienen mas fuerza 40 firmas de Teruel que 70 de Zaragoza (igualmente con la elección de compromisarios, otro de los puntos de judicialización). A esto se añade la premura de tiempo por las próximas elecciones. Vamos, que no sé si son los astros o quiénes son, pero se están desmantelando en cuestión de meses todos aquellos partidos de centro que podrían tener ascendencia en posibles pactos. Así evitamos tener que consensuar con nadie… Cuarenta años de una formación política aragonesa que ha influido tanto (para bien y para mal) en la conformación de nuestro territorio se están yendo al traste por un no ponerse de acuerdo en lo mejor para el partido. Mientras, los militantes, simpatizantes y aragoneses en general están asombrados ante el esperpéntico espectáculo que dan los dirigentes del partido. Hagan como en el Compromiso de Caspe, enciérrense y hasta que no acuerden una solución no salgan ni digan nada. Y háganlo lo antes posible para que la voz de Aragón no pierda oportunidad de estar en la política con dignidad. Y si no son capaces, déjenlo en manos de una gestora que ponga orden en este desaguisado.

Carmen Pili Lamuela Polo. MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA)

El monumento de la plaza de Santa Engracia

Hace casi dos años, se inauguró la remodelación de la plaza de Santa Engracia, que ha mejorado mucho su estética y se ha integrado con acierto en el entorno, siendo un digno complemento de la iglesia basílica vecina. Parece que la ciudadanía se ha acostumbrado a ese novedoso diseño, que ha sido aceptado plenamente y es hoy una de las zonas más visitadas por los zaragozanos. Pero hay un hecho con el que no contaban sus promotores, que me ha llevado a escribir esta carta. Se trata del monumento dedicado a la Memoria de las Víctimas de la Covid-19, cuyo diseño en forma de lazo viene a significar el afecto de la ciudad hacia ellas, pero que tiene forma de tobogán infantil y por tal juguete lo han tomado los numerosos niños que a diario juegan en la plaza. Cuando advierto a las madres acerca del auténtico significado de la escultura, estas se apresuran a retirar a sus retoños, pero algunas se muestran extrañadas ante mis aclaraciones sobre la naturaleza del monumento. Hace unos días, una de esas madres me dio un argumento justificativo de su permisividad con los pequeños que me ha dejado pensativo: no existe en toda la plaza ninguna atracción infantil en la que estos puedan jugar. La señora tiene razón, y por ello pedimos a nuestro Ayuntamiento que en la zona contigua se coloque de manera discreta un pequeño tobogán donde nuestros adorables retoños puedan jugar, y consigamos así que respeten el monumento.

Alfredo Ezquerro Solana. ZARAGOZA

Gracias por la ayuda recibida

Uno, que es ya un escéptico porque la vida te hace así, no puede dejar de sentir cierto recelo ante las instituciones públicas y, especialmente, ante los agentes de la autoridad. Y a veces también le asaltan dudas sobre la sinceridad de su vocación de servidores públicos. Sin embargo, el otro día encontré una respuesta alentadora a esa duda que no sé si valdrá como general. Y es que, además de a otros ciudadanos ‘civiles’ que se preocuparon por mi estado y me quisieron ayudar previamente, tengo que agradecer a dos agentes de esa autoridad pública –un forestal y un guardia civil, guardia a quien no conozco de nada y que en esos momentos se dirigía a su trabajo al que tuvo que llegar tarde por fuerza– que se hicieran cargo de mí y perdieran un montón de tiempo trasladándome, con dificultad por estar semiinconsciente, al centro de salud a una hora un tanto intempestiva y en la que, como he dicho, tenían sus obligaciones familiares y laborales. ¿Era su obligación moral como funcionarios de seguridad, siendo que era su tiempo libre, además de que ya había otros vecinos dispuestos a ayudarme? Quizá, ¡pero a mí no se me exigiría que fuera por ahí ejerciendo mi oficio de forma gratuita y en mi tiempo libre cuando alguien necesita de alguien de mi gremio! Así que gracias a todos: a los convecinos de a pie, a estos dos agentes de la Ley y, claro está, al personal médico que se desplegó, casi como en las películas, para salvarme.

Carlos Sanmiguel Echeverría. TARAZONA

Reparando averías

A veces es fácil arreglar una avería o la avería no es tal sino solo un desajuste. Es sorprendente que en estos tiempos de alta tecnología se puedan arreglar aparatos con un palillo o con girar un enchufe. Son dos experiencias que he vivido. Como me fallaba la caldera del agua caliente y de la calefacción telefoneé al técnico y por teléfono me indicó que le diera la vuelta al enchufe. Lo hice y la caldera funcionó. El técnico tenía pocas ganas de trabajar o era muy honrado, porque de haber venido a casa me habría cobrado entre 40 y 60 euros por salida y media hora de mano de obra. Internet no entraba en casa, llamé a la compañía, el técnico me dijo que introdujera la punta de un palillo en un agujerito que hay detrás del router y a los pocos minutos funcionó internet. Es importante tener palillos o mondadientes en casa, por varios motivos. Increíble pero cierto. Dos formas rudimentarias de reparación, pero efectivas.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Niños con necesidades

Hay muchos anuncios en televisión e internet para ayudar a los niños del tercer mundo. Sin embargo, en España y en Zaragoza hay muchos niños que pasan todo tipo de necesidades y tienen muchas carencias. Muchas familias se han quedado sin trabajo, no pueden costear los gastos de la hipoteca o no les llega el sueldo para alimentos sanos o comen una sola vez al día. Ellos y sus hijos han de apretarse el cinturón para intentar llegar a fin de mes, muchas veces sin éxito . Están en una muy mala situación y necesitan la solidaridad de ciudadanos e instituciones. No miremos a otro lado. Podemos colaborar con el banco de alimentos o donando ropa. U ofreciendo nuestro tiempo como voluntarios.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

