Vargas Llosa en mi móvil

Te pueden robar el teléfono móvil en un barrio malicioso de Nueva York.

O en una zona periférica de París donde a veces queman automóviles por la noche como quien se desata unos cordones. A mí, sin embargo, me lo quitaron dentro del bus 33, en Zaragoza. Lo llevaba en un bolsillo. No me enteré hasta bajar del autobús en una parada del paseo de Cuéllar. Qué habilidad tuvo el caco cabrón. Y qué fastidio. Era un móvil barato y lo único que no pude recuperar, en cuanto a su contenido, fue un bloc de notas. Y eso me apenó. Porque en el bloc escribí, entre otras cosas, mucho de lo que dijo Mario Vargas Llosa en el Paraninfo de nuestra Universidad, un otoño de hace tres años, en una conversación con el periodista Juan Cruz. Aquella tarde afirmó, tajante, que la realidad no suele estar a la altura de nuestras expectativas. ¡Qué lucidez!

Si se puede elegir, es bastante mejor que te quiten el móvil a que te roben un novio. Sobre lo primero hay estadísticas, no las hay sobre lo segundo, y en España se sustraen algunos días más de 700 móviles, una cifra bastante alta. Yo intenté recordar a las personas que vi en el autobús, por si daba con el retrato robot del malhechor. Y recordé a un tipo con aspecto descarriado y a otro que parecía un sherpa del Himalaya, a una chica dulce, a un atolondrado y al que llevaba una parrilla para la barbacoa. Ninguno de ellos cogió mi móvil, seguro.

Si te quitan el móvil hay que sobrellevarlo, no queda otra. Vargas Llosa mantiene que se escribe para huir de la desdicha. No sé si eso también lo había apuntado en mi bloc de notas.