Oído avizor, ojo cocina

En los últimos días me he acordado de Alonso Quijano y su amigo Panza. Cosas veredes, Sancho, dijo uno, asintió el otro. Un señor de Castilla y León, con bastante poder y sonrisa condescendiente, dijo que las normas que no son de obligado cumplimiento no sirven para nada, nostálgico él de una época que no vivió, neologista sobrevenido sin asomo de pudor.

Sus ‘opositores’ de distinta intensidad, que también se hacen oposición entre ellos con el "y tú más" (aunque a veces se besan, o se consienten, incluso gobiernan juntos: manda el viento) han aprovechado para ir inflando colchones y afilando cuchillos, que este año hay elecciones a dos alturas del calendario, y la estética siempre prima sobre la ética en este juego de los cromos y las urnas que estamos obligados a entender si no queremos pasar por ilusos o descerebrados.

Elijamos nuestro veneno. Desde ya. No importa lo que digan ellos (todos ellos) de aquí a mayo o diciembre. Dirán lo que haga falta para que ustedes y yo vayamos a votarles, sin olvidar el ruego de "vayan a votar" del viernes previo al día de genuflexión, o reflexión. No falta la invocación a la culpa, que no es exclusiva de los conservadores; recuerde usted que mucha gente murió por nuestro derecho a elegir los puestos en la parrilla de salida de una carrera que luego pulirán ellos (los que no son políticos, los otros) como los directores de equipo en la Fórmula 1, ordenando cesiones de puestos y alianzas tácitas o explícitas. Ah, y sigo sin entender (o no quiero entender) la relevancia de los debates finales, con tiempos y gestos medidos y la suelta de cifras al tuntún; no, perdón, se saltean algunas ciertas entre muchas tergiversadas o directamente falsas). Horreur, pardiez. Y solo es enero.