Cartas al director de HERALDO: La programación cultural en Huesca

Me parece una frivolidad que un país como el nuestro, con los pilares del Estado de bienestar bajo mínimos, gaste tanto dinero público en entretenimiento. Pero, además, que el Ayuntamiento de Huesca, tras un 2022 casi vacío en programación cultural, eche los restos en los meses previos a las elecciones municipales me parece una desfachatez.

Eso y solo eso puede decirse tras el anuncio hecho por el concejal Lasaosa de los programas ‘Jueves a escena’ y ‘Los conciertos del Matadero’, programación oportunista que busca dejar buen sabor de boca en los oscenses antes de depositar su voto. La política cultural oscense siempre ha consistido en programar el entretenimiento de las clases medias a precios asequibles: un sector con suficiente poder adquisitivo para financiar su asistencia a espectáculos. El dinero público así invertido beneficia a quien no lo necesita, no sirviendo para extender la demanda a las clases populares. Si a ello añadimos la política del acontecimiento (carísimos festivales y ferias) que busca atraer turismo, no es difícil darse cuenta de que nuestro Ayuntamiento no se preocupa por la ciudadanía. Algo hemos ganado si nuestra clase política demuestra aspirar a conseguir nuestro voto gracias a los artistas que pone a su servicio... (modo ironía ‘on’). Mientras tanto, aumentan las listas de espera en sanidad, la ratio en las aulas, las necesidades en servicios sociales y la saturación en la justicia: nuestro Estado de bienestar es insuficiente. ¡Y nuestra clase dirigente, dilapidando fondos en entretenimiento y promoción electoral, ‘vulcándose’ (sic.) en la cultura, como dijo en celebérrima sentencia un consejero provincia. Por favor, trátennos como a adultos que saben lo que quieren y rechazan la manipulación descarada.

Francisco Domínguez González. SANTA EULALIA LA MAYOR (HUESCA)

Sanidad pública y sanidad privada

Últimamente menudean las protestas referidas a la sanidad, en concreto de la denominada pública. Por una parte, los pacientes se quejan de largas esperas para obtener atención primaria y de colas no menos largas en las urgencias; y por otro, los sanitarios se quejan por la falta de recursos humanos y del exceso de burocracia. Como consecuencia se amenaza con huelgas por parte del personal sanitario, a la vez que se observan manifestaciones de grupos políticos en las que el lema es la defensa de la sanidad pública, como si estuviera en lucha con la privada, estableciendo una disyuntiva, o una u otra. Creo no equivocarme al afirmar que el enfermo que acude a un centro de asistencia sanitaria lo hace con la esperanza de recobrar la salud lo antes posible, o al menos de mitigar su dolencia si no hay remedio, y creo que no le importa si le atiende personal de la sanidad pública o de la privada. Quizá se podría establecer una ‘sanidad concertada’, a semejanza de lo existente en educación. De hecho, ya se establecen acuerdos puntuales y limitados en el tiempo para acortar las largas listas de espera de la sanidad pública. Hay que dejar al margen las ideologías, y la inútil y seguramente interesada lucha entre lo privado y lo público, y buscar una adecuada y pronta atención al paciente.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

Carretera cortada

Había caído un espesor de cinco centímetros de nieve. Un camión tráiler patinó y se quedó cruzado en el kilómetro 37 de la carretera A-1205, de Jaca a Santa María de la Peña. Estuvo la vía cortada un día y medio, habiendo sucedido la incidencia en la mañana del día 16, impidiendo el paso de escolares, obreros de una fábrica, médico y demás usuarios, además de cualquier posible emergencia grave. ¿No había grúas disponibles para apartar el obstáculo? Espero que esta noticia también la lean los responsables de la Dirección Provincial de Tráfico y de la red de carreteras del Gobierno de Aragón. Gracias anticipadas por preocuparse tanto por el Aragón rural y feliz año a los políticos ‘de altura’ que defienden nuestra comarca.

José M.ª Samper Arguis. SANTA MARÍA DE LA PEÑA (HUESCA )

La democracia como deporte

Sí, aunque pueda parecer extraño, la democracia es un deporte donde se enfrentan, pacíficamente y con el uso de la palabra, opciones e ideas políticas diferentes, y la que obtiene más votos del pueblo se encarga de gobernarlo. Pero en democracia, como en la vida y el deporte, unas veces se gana y otras se pierde, y la aceptación de ambas cosas, de buen grado y sin enfados ni coacciones, es un signo de madurez de la clase política. Quién no sepa perder, tampoco sabrá ganar. Son las dos caras de la moneda de la existencia. Nadie es más ni mejor que nadie. El progreso lo construyen las personas, las ideas son solo un apoyo, aunque a veces sea necesario. En unos pocos meses asistiremos al espectáculo de unas nuevas elecciones democráticas. Y pido que la legítima pugna de cada partido por defender sus postulados no se vea manchada por el amiguismo, el mal rollo o el ‘y tú más’. Poniendo siempre por delante la dignidad del ser humano, más allá de sus ideas o creencias, la próxima campaña electoral puede ser hasta divertida. ¿Por qué no?

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Leyendo a Cormac McCarthy

Leer ‘La carretera’, de Cormac McCarthy, fue una inflexión en mi vida. Su prosa me atrapó y me hizo sentir la pasión por la literatura. He viajado por el universo literario y he gozado de los culturales de los periódicos y de las estanterías de las librerías. Esta novela convirtió mi vida en ‘París era una fiesta’, aunque siempre había leído; pero esta se convirtió en un ser inabarcable, engullendo todo lo literario. Leí toda la obra de McCarthy y toda la de su generación, Philip Roth, del que hace poco leí su biografía, Don Delillo, John Updike y Thomas Pynchon. Después de 16 años McCarthy saca dos nuevas novelas en un mismo libro, ‘El pasajero’ y ‘Stella maris’. La primera nos descubre la soledad del protagonista, Bobby Western, en una sórdida norteamérica. El hilo conductor es el amor imposible por su hermana Alicia, todo lo demás es superfluo en un fresco de la sociedad estadounidense. No hay un desarrollo lineal, el autor narra por el placer de escribir, consiguiendo momentos muy brillantes. El protagonista se redime al final con las luminosas Ibiza y Formentera, un canto de esperanza. ‘Stella maris’ nos narra de manera fascinante las sesiones de psicoterapia entre Alicia Western, hermana de Bobby, y el médico del hospital psiquiátrico. En ellas los personajes desarrollan temas matemáticos y físicos con gran encanto. Para muchos críticos este es el mejor libro del año 2022. Es todo un lujo leer a Cormac McCarthy.

José Vicente Domeque Goya

ZARAGOZA

