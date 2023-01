Leyes e injusticias

La implantación de la Ley de Montero (‘sólo sí es sí’) ha supuesto contradictoriamente una avalancha de revisiones a la baja de las condenas de violadores, agresores y depredadores sexuales. Y lo peor, que ya más de 20 han sido excarcelados y varios ya han vuelto a agredir a mujeres.

Muchos de estos casos nos llenan de espanto y sólo hay que intentar ponerse en la piel de esas mujeres y familias víctimas de hombres que han destrozado sus vidas para entender el estupor que a pie de calle está causando que esta Ley no sea rectificada como ya es urgente. La responsabilidad política del Gobierno es aprobar leyes bien estudiadas, pero la Ley Montero ni estaba bien hecha ni bien estudiada. Tres meses después no ha habido ni unificación de criterios desde el Tribunal Supremo, como había pretendido el Gobierno traspasándole la responsabilidad, ni una modificación de los graves errores históricos contenidos en la misma y que dejan a las mujeres y víctimas sexuales todavía más indefensas. Esta ley fue aprobada por la coalición PSOE-Unidas Podemos con el voto a favor de los partidos ERC, PNV, Bildu, Ciudadanos, Más País, Compromís, Junts, PDECat, BNG, Coalición Canaria y Teruel Existe, con la abstención del PRC y la CUP. Todos son responsables de lo que ocurre y, aunque varios de los partidos que votaron a favor ya han reconocido que debe ser corregida, en la práctica no están haciendo nada para exigir una reforma o un decreto exprés como muchos otros que se hacen por otros motivos en este país. No olvidemos que la ley es retroactiva sólo cuando es mejor para el reo y no al contrario, por lo que aun esperando que se llegue a derogar, el mal está hecho y no podrían volverse atrás las reducciones y excarcelaciones que está originando. Es incalificable la soberbia de un Gobierno que mira a otro lado ignorando la indignación, las demandas y el miedo de una sociedad desprotegida contra violadores y depredadores sexuales por no reconocer un error en la elaboración de una ley que ya ha beneficiado a más de 200 agresores sexuales y que perjudica injustamente a quien debía protegerse. ¿Va a seguir permitiéndose que estos delincuentes sigan beneficiándose de esta injusticia, o alguien por fin va a hacer algo para remediarlo?