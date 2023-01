Perros y bares

Aragón es la única comunidad autónoma con una normativa que prohíbe la entrada de perros a bares y restaurantes, excepto lazarillos. Un decreto sanitario de 2006 impide la presencia de animales en zonas de consumo de alimentos, aunque desde hace menos de un mes se puede dar por derogado este punto.

En los últimos años se han multiplicado las páginas y perfiles con información turística para viajar con perros y Aragón siempre sale malparado. Pipper es un can ‘instagramer’ que recorre España con su dueño Pablo Muñoz. Tiene casi 100.000 seguidores. El pasado sábado protagonizó su primer programa propio en La 2. Y debutó admirando la belleza de Albarracín, pero señaló a Aragón como el único territorio con esta proscripción, mientras se tomaba un café en la calle con bastante frío. Los aragoneses con mascota sufren todo el año la intemperie.

Me pronuncio sobre las normas que me parecen razonables. Admitir perros limpios y educados será decisión voluntaria del establecimiento, obligado a indicarlo en la entrada. A quien le molesten, no se los cruzará. Basta con no entrar a los bares permisivos, que previsiblemente serán minoría. En éstos, dentro el animal debe estar atado, junto a su dueño, y sin posible contacto con cocinas o despensas.

Yo he comido en un restaurante de alto nivel en Cataluña con un perro bajo la mesa sin molestar en absoluto. En realidad, también he visitado en Zaragoza y otras localidades aragonesas cafeterías con perros en su interior, aunque se estaban arriesgando a una sanción.

El pasado mes de mayo se debatió en las Cortes una proposición no de ley del PP que fue votada a favor por todos los grupos políticos instando al Gobierno de Aragón a modificar este reglamento obsoleto.

Un Real Decreto estatal, en vigor desde el pasado 22 de diciembre, de rango superior a nuestro decreto, autoriza la entrada de animales a los establecimientos hosteleros, cuando su propietario así lo desee y cumpliendo las pautas lógicas. Ahora conviene adaptar la legislación autonómica y las ordenanzas municipales y hacer público el fin de esta anomalía aragonesa.