El foco en Atención Primaria

El acuerdo firmado ayer entre el Salud y los sindicatos médicos permite evitar una huelga que amenazaba con complicar aún más el funcionamiento de los centros de salud aragoneses.

Y tiene la virtud de poner el foco sobre la Atención Primaria, el primer y más elemental escalón del sistema sanitario, al que durante mucho tiempo no se le ha reconocido el lugar central que debe ocupar.

Hay que confiar en que las medidas acordadas –que aún tienen que ser ratificadas en la correspondiente mesa sectorial de negociación–, al mismo tiempo que limitan la carga de trabajo de los médicos y establecen incentivos para ellos, redunden en una mejor atención a los pacientes, que, no se olvide, debe ser el objetivo prioritario. El Salud ha aceptado algunas de las principales reivindicaciones de los sanitarios, como la limitación del número de pacientes que pueden ver cada día y del número de tarjetas que le corresponden a cada facultativo, o el aumento del presupuesto destinado a Atención Primaria hasta alcanzar en cuatro años el 25% del gasto sanitario, como recomiendan organismos internacionales. Pero esos límites, para que no supongan nuevas demoras en las citas, tendrán que ir acompañados de la contratación de más médicos, algo que en los últimos tiempos, según declaraciones de la propia Consejería, no resulta fácil. En cualquier caso, es muy positivo que se haya llegado a un acuerdo y que se evite la huelga; y también, que se dé a la Atención Primaria y a los médicos de Familia y pediatras la consideración que requieren como elemento fundamental del sistema de salud. Un sistema que, no solo en Aragón, sino en toda España, está mostrando serias carencias, ante una creciente presión asistencial, y para el que hay que establecer una estrategia de reformas y dotación de medios que tiene que fraguarse a nivel nacional, mediante el diálogo entre el Ministerio y las comunidades autónomas.