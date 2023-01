Cartas al director de HERALDO: Banalizar el Camino de Santiago

Banalizar el Camino de Santiago

Después de haber hecho el Camino de Santiago te das cuenta de la cantidad de calificativos que te sugiere: histórico, político, cultural, alquímico, purificador, icónico, embriagador, sugerente, socializador, deportivo, turístico, europeísta, mundialista, etc.

Es algo que no tiene parangón. Geográficamente, te ofrece muchos perfiles: abruptos, media montaña, la más alta es O Cebreiro, habiendo pasado por la penillanura, la meseta, valles, viñedos en La Rioja, enormes extensiones de campos de cereal en la meseta castellana, encinas, pinares, chopos en las zonas ribereñas, álamos, bosques de abedules y eucaliptus, acantilados atravesados pos puentes, calzadas romanas... e impregnado todo de leyendas. Cuando ya llevas unos 300 kilómetros, sientes el instinto del peregrino, ya no necesitas las flechas amarillas, hueles, sientes la ubicación de Santiago, ‘ultreia’, más allá, fuerza, ánimo, hacia el oeste. Vives, interiorizas, gozas, recapacitas, te alabas o te reprochas, te metes en tu torre de marfil que cuando quieres la abres, siempre y cuando vayas solo, que para mí es lo aconsejable. La soledad en muchos momentos es la mejor compañera y el entorno te invita. Pero cuando llegas a Cebreiro-Sarria la situación cambia, te encuentras con una gran aglomeración de personas, el impacto es negativo y piensas que un bien cultural pasa a convertirse en un recurso turístico y se cae en la banalización. Proliferan también los ‘influencers’, famosillos que lo único que hacen es posturear, desvirtuando el verdadero sentido del Camino. Ahí se acaban las buenas sensaciones. No obstante, las puedes retomar haciendo los casi 100 kilómetros hasta Finisterre, zona abrupta, junto al océano. Y cuando echas la vista atrás te vienen a la memoria los versos del admirado Antonio Machado: "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar".

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

Generaciones y tecnología

Las generaciones se van sucediendo unas tras otras, surgiendo modalidades lingüísticas especiales de grupos sociales o jergas, cuyos hablantes usan solo en cuanto miembros de ese grupo. Así, están los ‘baby boomers’ (1945 y 1964), es decir, posteriores a la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia del repunte en la tasa de natalidad. Luego, los pertenecientes a la Generación X, que nacieron entre 1965 y 1981, quienes fueron primeros testigos de la llegada de internet, los avances tecnológicos y los grandes cambios sociales. Después, la Generación Y (1982 y 1994), formada por personas emprendedoras, idealistas, y creativas, además de completamente adaptadas a los sistemas tecnológicos. Y, finalmente, la Generación Z, nacidos a partir de 1995, autodidactas, sobreinformados y nativos digitales al haber usado internet desde su misma niñez. Y es que el criterio universalmente admitido y que han usado prestigiosas universidades y empresas estadounidenses está basado tanto en el acceso a la tecnología como al mundo laboral.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

Trabajo bien hecho

Tengo la sana costumbre de agradecer todo aquello que reporta un beneficio. Quería dar las gracias a todos aquellos medios que con tanta agilidad, profesionalidad, dedicación y esfuerzo se dedicaron a mantenernos al día de lo que sucedía en Roma con motivo del fallecimiento de Benedicto XVI, desde su vida hasta su obra, pasando por entrevistas, reportajes, etcétera. Están al pie de la noticia cuando y donde surja. Por eso, gracias, y por más cosas que se me escapan. Seguramente un trabajo bien hecho no merezca agradecimiento, ¿pero y si no se hubiera hecho? Es de justicia tenerlo en cuenta.

Carmen Auba Estremera. ZARAGOZA

A río revuelto...

Ganancia de pescadores. Crecí entre refranes porque mi yaya era muy de refranes y tenía siempre una salida para cualquiera que fuera la situación con un refrán. No hay mal que por bien no venga ni refrán del que no se aprenda. Dinero llama a dinero… Estamos inmersos en una situación económica de la que no se para de hablar, con subidas de todos los productos, de manera a veces desmesurada, que al parecer viene provocada por una coyuntura en la que la mayoría no tenemos nada que ver. Pase lo que pase y sea por la razón que sea, siempre ha sido igual, el rico se hace más rico y el pobre, más pobre; el Estado se hace más rico a través de los impuestos y las grandes multinacionales, más ricas, dado que la subida de los costes les permite ganar más dinero no bajando los porcentajes del beneficio. Al final de año, la banca y las multinacionales presentan mejores números porque 2+2=4, los 2 que ya ganaban más los 2 que les da el porcentaje de la inflación. Esto no hay forma humana de arreglarlo, pero sí de tratar de dejar constancia de que mientras la humanidad está pasando por horas difíciles, los que manejan el cotarro se reúnen en la cita anual de Davos, donde para asistir hay que apoquinar 500.000 euros. A esta reunión, al margen de los que de verdad manejan el dinero asisten políticos de renombre, entre los que se encuentra nuestro presidente, que con seguridad habrá aportado ideas para poder seguir viviendo a cuerpo de rey. Yo desearía que mi yaya estuviera en lo cierto con sus refranes y se cumpliera uno que rezaba: el que la hace, la paga.

Pedro Calvet Gutiérrez. ZARAGOZA

El oficio mayor del alma

Desde el lugar donde vivo, todos los años le enviaba una felicitación de Navidad a un amigo. Al morir este, lo he seguido haciendo a su viuda. Este año 2022 lo volví a hacer y resulta que su familia me manda una felicitación de Navidad y me dice que la señora de mi amigo ha muerto. Y me piden por favor que rece para que los dos estén juntos otra vez en el Cielo. Un servidor lo he realizado y lo seguiré haciendo, y no me empuja para hacerlo que me lo pidan por favor. Es que el afecto de amistad no lo he perdido y rezo (soy creyente) por ellos con sumo interés. También para mí es la amistad nuestra forma de darnos, en beneficio de los demás; el oficio mayor del alma, y la norma de las vidas que han ahincado en la vida su asidero de raíces y han granado. El jotero de Pozán de Vero, Joaquín Campodarve, ya fallecido, cuando rondaba por los pueblos cantando jotas en las puertas de las casas, si le decían que en esa casa les había nacido un niño, improvisaba una jota sobre el acontecimiento. Y en una casa que habían tenido un difunto reciente, les decía a los demás rondadores: "Aquí no se canta, se reza". Y lo hacían todos. Esto es coherencia con la fe. Por eso un servidor, creyente, no tengo vergüenza en manifestar mi fe cuando hace falta. Porque como mi abuela decía, la vergüenza para pecar.

Teófilo Marco Estella. EL GRADO (HUESCA)

