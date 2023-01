La cumbre y los Pirineos

Se espera que la cumbre hispano-francesa que se celebra hoy en Barcelona sirva, en el plano político, para estrechar aún más la ya buena relación entre España y Francia, llevándola a un nivel similar al que París mantiene tradicionalmente con Alemania.

Pero debiera incluir también el desbloqueo de las comunicaciones transpirenaicas, un asunto fundamental para Aragón y para el pleno desarrollo del potencial económico de la península ibérica y que el Gobierno español tendría que plantear con decisión.

Las protestas con las que el secesionismo catalán volverá a demostrar su falta de lealtad y de sentido institucional no impedirán que la cumbre de Barcelona suponga un paso adelante en las relaciones entre España y Francia. La firma del nuevo tratado de amistad y cooperación concedería al eje Madrid-París el mismo grado de relevancia e intensidad política que mantiene París con Berlín o Roma, incorporando en teoría a nuestro país al núcleo dirigente de la UE. Francia valora la oportunidad de contar en Europa con el apoyo español y España podría aumentar positivamente su peso en la decisiones del bloque. Pero en consonancia con esas relaciones reforzadas es indispensable que ambos gobiernos se comprometan a facilitar los intercambios económicos y humanos entre los dos países haciendo más porosa la barrera pirenaica. Y Francia debería empezar por la apertura de los pasos fronterizos que cerró durante la pandemia y ya no ha vuelto a abrir. Para Aragón, pero también para la economía española en su conjunto, es fundamental que la relación hispano-francesa sitúe en lugar preferente la cuestión de las comunicaciones a través de los Pirineos centrales, incluyendo tanto la reapertura del Canfranc, cuyas obras están paralizadas en el lado francés, como el túnel de baja cota. No se entendería que los Pirineos se quedasen fuera de una cumbre destinada a estrechar los vínculos entre Francia y España.