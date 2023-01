Cartas al director de HERALDO: Los buenos deseos para un nuevo año

Los buenos deseos para un nuevo año

Nos hemos deseado un feliz año nuevo; pero en general como uno más de esos gestos tradicionales a los que no se les hace un seguimiento, es como si la felicidad del otro dependiese solo del otro.

Todos sabemos que el mundo avanza hacia la deshumanización, la física y la otra, pero lo vemos como algo natural, inevitable, como algo que no nos implica; al fin y al cabo, ¿qué podemos hacer nosotros, pobres criaturas sin relevancia ni poder? No debemos olvidar que, por muy sin importancia que nos consideremos, todos tenemos una responsabilidad hacia los demás tan solo por ser seres humanos. Bien, pues, ¿qué puedo hacer yo? Si yo fuera fumador, esa responsabilidad me ayudaría a dejar el vicio. ¿Por qué? Porque el tabaco mata al fumador activo y al pasivo, contamina el ambiente, envenena la flora y la fauna, y empobrece la economía con el gasto hospitalario. Eso sería un buen deseo respaldado con un esfuerzo loable. Si yo tuviese nietas adolescentes –las tengo–, les enseñaría a respetar la vida de un nonato, que es otra persona, a no arriesgarse a la posibilidad por un placer sexual fuera de lugar que apunta a la desgracia propia y ajena, tan solo porque se legalice con miras electorales. Si soy una persona muy ocupada en mis cosas, el buen deseo debería llevarme a dejar un espacio, un esfuerzo, y si es necesario una ayuda económica al que dependa de un sostén físico, moral, emocional, o humano de cualquier tipo, para superar ese golpe que puede ser fatalmente decisivo si no se tiene al lado a un ser humano de verdad. Dice Dios en su palabra: "Sea vuestro amor sin hipocresía. Aborreced lo que es malo; adheríos a lo que es bueno. En amor fraternal teneos tierno cariño unos a otros" (Romanos 12:9,10). Pues eso, yo me comprometo al deciros en voz alta: Si os hace falta un amigo, contad conmigo.

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

¡Soluciones ya!

A Dios rogando y con el mazo dando. Hay que tener fe esperanza y caridad, pero en estos momentos se tiene que hacer algo de manera urgente. Si no me hubiese pasado a mí, no lo creería. Después de tres años sin acudir a mi centro de salud, fui hace algunos días. Había un facultativo al que no conocía. Es normal después de tanto tiempo. Entré a consulta y después de exponer mi primera duda, pasé a la segunda. Al intentarse ir con la tercera, me dijo que no siguiera, que pidiera una nueva cita para las siguientes. Me explicó que los anteriores pacientes le consultaban tres o cuatro dudas y que eso no podía ser. Me asalta la preocupación por si esto va a ser así a partir de ahora. Con un poco de suerte quizás en un mes podamos decirle a un médico todos los síntomas y después a esperar la cita del especialista que corresponda. Conozco la sanidad desde dentro. En 1974 entré a formar parte de esta maravillosa sanidad que con todos sus tropiezos hemos podido disfrutar hasta ahora. Tampoco entonces teníamos todo el personal que necesitábamos, se quitaban fiestas y se doblaban turnos si era necesario. Pero había profesionales como la copa de un pino. Políticos, gestores, no nos queméis. ¡Soluciones ya!

María Pilar Cándida del Niño Asensio. ZARAGOZA

¡A quién se le ocurre!

Hace ya unos años se construyó, cerca de mi domicilio, un centro deportivo con unas características singulares. Tiene pistas de pádel, un amplio gimnasio, piscina cubierta climatizada, un solárium, peluquería y fisioterapia, aparcamiento subterráneo, una bonita terraza y una cafetería. En alguna ocasión hemos comido allí y la relación precio-calidad es aceptable. Hace unas semanas, al ir a tomar un café, me llamó la atención un habitáculo a modo de caja de zapatos que han puesto en plena cafetería, reduciendo su superficie a la mitad. Me dijeron que es para hacer deporte, pilates, etc. No salgo de mi asombro, ¡poner un gimnasio en el comedor! Ya no será tan apetecible ir a comer allí, pues la degustación de un bistec se acompañará con la salida de los deportistas con sus colchonetas y sus chandals esparciendo efluvios de sudor. ¡Muy agradable! ¡A quién se le ocurre!

José Manuel Sádaba Oteiza. ZARAGOZA

Cabalgatas de Reyes

A través de la televisión pude ver las cabalgatas de los Reyes Magos de Zaragoza, Huesca y Teruel, una auténtica maravilla. Quiero felicitar a todos los que participaron y en especial a los voluntarios, se vivió un día grande. Ahora queda un año para mejorar tal acontecimiento. Me han llamado por teléfono desde Castillonroy, en Huesca, y también se celebró allí la cabalgata, recorriendo todo el pueblo; y al terminar hubo reparto de juguetes en el salón de baile. Este pueblo pertenece a la zona de Tamarite de Litera, así que felicito a todos los pueblos que hacen posible las cabalgatas. Queda un año para mejorarlas si es posible.

Luis Angurel Cristóbal. ZARAGOZA

Dedicación a la jota

Tuve la suerte de asistir al festival de los 25 años del grupo El Pilar y puedo decir que fue estupendo. Levantaron al público al final con ese arte y esa preparación que demostraron. Creo que a la jota se le está dando su sitio. Hace veinticinco años hice un escrito por la poca importancia que se le daba; estaba molesta, pues soy una gran aficionada y no me pierdo nada. Ojalá que un día pueda convertirse en patrimonio cultural de la Unesco. Felicito a la cantidad de grupos que hoy tenemos, en especial a Mónica e Ismael, profesores del grupo El Pilar, por su dedicación a la jota con niños muy pequeños, a los que siguen hasta mayores consiguiendo muchos premios. Porque la jota se aprende, pero el sentirla es otra cosa. Aquí hay cantera, podría nombrar a mucha gente, pero me vale con la dedicación y el sentir de la jota. Gracias a todos los que os dedicáis a ella y que Aragón se haga notar. Felicidades.

Rosa Morlas Lahera. ZARAGOZA

La paciencia tiene un límite

A lo largo y ancho de nuestra querida plaza del Pilar hay un sinfín de baldosas levantadas que a diario producen caídas al tropezar con ellas, en particular junto a la capilla de Santa Genoveva Torres Morales. Cuando coloquen las baldosas, que aprovechen para plantar los árboles en esos alcorques donde hace años se secaron. Señor Azcón, son muchos los ciudadanos que se quejan por la anomalía de estas baldosas, es urgente solucionarlo. Veo con alegría que los jardines de la plaza Reina Sofía se están arreglando. Una vez plantado el nuevo césped, vallemos esas zonas y que ciudadanos y mascotas caninas no puedan pasar por estas zonas verdes, pulmón tan necesario en Zaragoza.

Enrique Gimeno Clerencia. ZARAGOZA

