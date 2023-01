Rincones de vagos

Quienes practican la religión basada en la ley del mínimo esfuerzo, que son legión, creen estar de enhorabuena: tienen a su disposición una herramienta capaz de elaborar de forma automática un texto sobre cualquier tema que le sugieras. Es lo mejor que les ha pasado desde que un genio practicante de esta fe concibió ‘El Rincón del Vago’ (quien, por cierto, no pudo ser más franco al elegir el nombre de su criatura).

Una persona cercana me puso en la pista hace un mes del nuevo programa en cuestión, sobre el que ya han corrido ríos de tinta de un ejército de fieles halagando sus presuntas virtudes. Entonces me pidió hacer la prueba: "Dame un tema al azar sobre el que quieres que escriba". Respondí lo primero que se me ocurrió: ‘Guiñote’. Puso la palabra y se obró el milagro: sobre la pantalla blanca, por arte de magia, como si una mano invisible pulsara las letras del teclado, comenzaron a aparecer con fluidez las palabras y las parrafadas con la soltura de quien domina el tema y es capaz de sentar cátedra. Por un momento casi llego a aceptar, yo siempre tan escéptica al respecto, que ese fruto de la denominada ‘inteligencia artificial’ no era un melón de invierno. Hasta que me puse a leer el contenido del escrito, y como todavía me estoy carcajeando, comparto con ustedes la definición que hizo Chat GPT del popular juego de naipes: "El guiñote es un juego tradicional que ha sido jugado en España durante siglos. Se juega con una pelota de cuero y un par de palos, y consiste en golpear la pelota contra una pared o suelo con los palos". Como lo leen. Ni el surrealista André Bretón con su escritura automática hubiera sido capaz de ofrecer una perla tan desatinada.

