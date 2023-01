Cartas al director de HERALDO: Conversación en la cola del supermercado

Conversación en la cola del supermercado

Una cadena holandesa de supermercados ha instalado ‘cajas lentas’ para las personas que no tienen prisa y que disfrutan conversando. En nuestro país, al contrario, están las ‘cajas rápidas’, que pueden utilizarse cuando la compra es solo de unos pocos artículos, para que los clientes y los empleados no pierdan tiempo.

La realidad es que abundan las personas que intentan y a menudo consiguen conversar un rato con las cajeras del supermercado. Suelen ser personas que viven solas, necesitadas de conversación. Las cajeras han de tener paciencia, ser amables, y a la vez no paralizar el cobro de las compras de otros clientes que o tienen prisa o no tienen paciencia.

Un método para que una cajera atienda a las ganas de hablar de un cliente es que éste se preocupe por ella, le pregunte si está cansada, cómo le va a la familia, etcétera. Se trata de establecer una relación que puede ser diaria. Hay clientes que incluso eligen a la cajera que debe cobrarles porque se sienten bien atendidos y escuchados por ella.

El supermercado puede ser, además, un punto de encuentro entre vecinos del barrio, en donde también se establecen conversaciones entre ellos (el clásico ‘capazo’ aragonés). No sé si en España alguna cadena de supermercados dispondrá algún día de cajas lentas, como ocurre en los Países Bajos, pero tal y como están las cosas (en especial los precios) sería un detalle bien recibido por muchas personas. Conversar es beneficioso para todo el mundo: ayuda a mejorar la memoria, amplía nuestras fuentes de información, ayuda a bajar nuestro nivel de estrés, nos aleja del aislamiento y nos acerca a otras personas.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Aragón en Alemania

Viajamos a Alemania para visitar a unos familiares, concretamente a Fráncfort. Nada más llegar nos trasladamos al hotel, en un lugar céntrico; subimos a la habitación, organizamos nuestras cosas y encendimos la TV. Nada más conectar, aparecen la ciudad de Zaragoza y un grupo de personas entrevistadas en español por una periodista, y entre ellas, un buen amigo zaragozano al que hacía tiempo que no veía. Cuando se lo conté a mi amigo, al volver a vernos en Zaragoza, no se lo creía; ni siquiera se acordaba de cuando le hicieron la entrevista. Curiosa circunstancia. A los tres días nos desplazamos a Düsseldorf y visitamos lo más típico de la ciudad, muy bonita, por cierto. A media mañana decidimos tomar algo en una cafetería; el camarero nos ofreció con cada una de las consumiciones una pasta envuelta en una bolsita en donde se leía: "Magdalena. Alfamén (Zaragoza)". Estuve a punto de felicitar al dueño del establecimiento. Desconozco si existe algún vínculo entre este pueblo zaragozano y Düsseldorf, pero es una bonita manera de endulzar la vida de los alemanes.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

Por el ecumenismo

"Gracias por traernos el Evangelio, decía un catecúmeno africano, pero con él nos habéis pasado vuestras divisiones". El ecumenismo es el movimiento surgido para restablecer la unidad de todos los cristianos. La Iglesia católica, que considera la separación de los ortodoxos, los protestantes y los anglicanos como una herida profunda infligida a la Iglesia de Cristo, inicia un movimiento a favor de la unidad de los cristianos a partir del concilio Vaticano II en 1964. El padre Watson, un protestante convertido al catolicismo, fundó el ‘Octavario por la Unión de los Cristianos’. Consiste en dedicar cada año ocho días de oraciones y estudio a favor de la unión de los cristianos, del 18 al 25 de enero, día de la conversión de san Pablo. También se realiza en Zaragoza, así que puedes participar en los actos de la semana de oración por la unidad.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

Felicitaciones a los auditores

En estos tiempos en los que tanto se critica a la Administración es de justicia destacar la excelente actuación de los auditores de la Cámara de Cuentas de Aragón, que han puesto de manifiesto que hay que seguir el trámite legal y no se pueden hacer encargos a espaldas de los interventores del Gobierno aragonés, a los que corresponde ejercer el control de la legalidad de gastos desde que se inician. La Cámara de Cuentas ha censurado al Ejecutivo de Lambán por infringir "preceptos legales fundamentales" al pagar en 2021 más de 250 millones a proveedores elegidos a dedo, sin el obligatorio expediente de contratación, en algunos casos sin firmar el esencial contrato público en el que debe detallarse qué obra, servicio o suministro se adquiere y por qué importe. Consumadas estas ilegalidades, eran convalidados a posteriori, advirtiendo los auditores que esa convalidación "no subsana las irregularidades de los contratos y la falta de previsión y planificación de las necesidades a cubrir con la contratación, salvo en contadas excepciones". Los auditores también han acusado a la Feria de Zaragoza de incumplir la Ley que obliga a someterse a la fiscalización de ese organismo. Merecen ser felicitados los auditores por su trabajo para que se cumplan las obligaciones a las que todos debemos estar sujetos. Sirva como ejemplo de buen hacer..

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Ayudas y burocracia

Los políticos establecen políticas sin escuchar a los técnicos. Es el caso de las ayudas para alimentos destinadas a familias con rentas inferiores a 27.000 euros, donde el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, se ha ofrecido para tramitarla sin la necesidad de solicitudes. Este sindicato ha manifestado que no será hasta los meses de abril a junio, cuando se celebrarán las elecciones locales y autonómicas, cuando los beneficiarios recibirán la transferencia. Si Hacienda tiene nuestros datos personales y económicos, ¿por qué no se utiliza está información para transferir de forma inmediata cualquier ayuda? El bono cultural para los jóvenes, o el IMV, o el de ayudas para rentas inferiores a 14.000 euros, muchos de ellos tuvieron muchas dificultades en su tramitación, quedándose sin percibirlas, en un país donde sigue la costumbre de los trámites para cualquier relación con la Administración. De las pólizas, los sellos y las ventanillas del pasado hemos llegado a una Administración que quiere estar informatizada, pero no tiene la capacidad de realizar una gestión adecuada debido a la obsolescencia de su parque informático, junto a la falta de formación de los funcionarios. Al igual que pasa en el plano político, tampoco en el de la gestión existe consenso entre políticos y técnicos.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

